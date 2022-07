Algérie: le président Tebboune propose un travail de mémoire sur toute la colonisation française (Stora à l'A

Algérie: le président Tebboune propose un travail de mémoire sur toute la colonisation française (Stora à l'AFP) SOURCE AFP - Hier à 16:07 Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a proposé un "travail de mémoire" commun sur toute la période de la colonisation française en Algérie, lors d'un entretien avec l'historien français Benjamin Stora, a raconté ce dernier à l'AFP. Algérie: le président Tebboune propose un travail de mémoire sur toute la colonisation française (Stora à l'AFP) © AFP/Archives Algérie: le président Tebboune propose un travail de mémoire sur toute la colonisation française (Stora à l'AFP) L'entretien était d'autant plus inédit que le rapport de Benjamin Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, remis en janvier 2021 à Emmanuel Macron, avait été fraîchement accueilli en Algérie. L'historien, qui était porteur d'une lettre du président français, a été reçu plus d'une heure lundi à Alger par le président Tebboune, à la veille de la commémoration en grande pompe du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. "C'est la première fois qu'il y avait une discussion au fond" côté algérien sur ces questions mémorielles depuis la publication du rapport, a souligné Benjamin Stora. Le rapport, sur lequel Emmanuel Macron s'est appuyé pour sa politique mémorielle, ne préconise ni excuses ni repentance, ce qui a très critiqué en Algérie, notamment par les associations d'anciens combattants. Les relations franco-algériennes ont aussi connu un gros coup de froid lorsqu'en septembre 2021, le président Macron a reproché au système "politico-militaire" algérien d'entretenir une "rente mémorielle" autour de la guerre d'indépendance. "Conquête meurtrière" L'entretien témoigne du réchauffement en cours dans les relations franco-algériennes depuis quelques semaines.