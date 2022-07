Aïd al-Adha à Annaba Promesses tenues 11 Juil 2022 Annaba 56122 fois Promesses tenues K.Khadidja Rayenne En effet, deux points essentiels ont marqué cette fête religieuse, à savoir l’alimentation en eau et l’hygiène. En effet, la municipalité d’Annaba avait annoncé la mobilisation d’équipes de rotations d’agents, afin de procéder au ramassage des déchets ménagers, alors que l’Algérienne des eaux avait promis de son côté un approvisionnement régulier des différents quartiers de la ville tous secteurs urbains confondus. Ceci n’empêche que quelques désagréments que des pannes ont été enregistrés notamment au niveau de la conduite principale du carrefour d’El-Hattab. Ce qui a nécessité l’organisation de travaux de réparation d’envergure et l’intervention rapide des équipes d’astreinte, sachant que cette conduite dessert plusieurs quartiers du centre-ville, dont le cours de la Révolution, le Champ de mars, la rue Colonel Amirouche, la vielle ville. S’agissant du nettoiement et de la voirie, l’assemblée populaire communale a mis à disposition tous les équipements et matériels et les moyens humains nécessaires à l’opération de nettoyage. Les riverains ont salué l’initiative, surtout qu’en cette période de fête, en particulier les déchets sont conséquents et doivent être ramassés dans l’heure pour éviter les dégagements d’odeurs particulièrement nauséabondes. Certains citoyens ont même eu la délicatesse d’offrir un rafraichissement et des friandises aux agents municipaux qui ont travaillé, durant cette journée d’Aïd.