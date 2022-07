Port de Annaba À quand la réception de la nouvelle gare? Un retard occasionnant un manque à gagner pour la wilaya, du fait que depuis 2016 tout le trafic maritime de voyageurs a été suspendu et est orienté vers le port de Skikda. Un projet d’envergure et de belles perspectivesUn projet d’envergure et de belles perspectives A priori, c'est une autre saison estivale sans l'exploitation de la nouvelle gare maritime, qui se profile à Annaba. Une situation qui impacte à plus d'un titre l'économie locale de la wilaya. En effet, le projet de la nouvelle gare maritime n'est pas uniquement un plan d'embellissement du paysage de la ville. Ce programme structurant consiste surtout à booster le secteur économique et touristique local, à travers l'augmentation des capacités du trafic touristique maritime et commercial et surtout créer des postes d'emploi. Lancé en juin 2016, ce projet structurant, dont l'état d'avancement des travaux à hauteur de 94%, n'a toujours pas livré les secrets de son retard, ce qui préconise un autre report de son entrée en exploitation. Un record en la matière. Censé entrer en service en 2019 et redonner à Annaba son lustre d'antan, ce projet est malheureusement encore en chantier, même s'il s'agit de travaux de parachèvement. De report en report, les années se suivent et se ressemblent. Cette nouvelle gare maritime est toujours en chantier. Annoncée pour être réceptionnée en 2020, puis en 2021, avant qu'une date butoir ne soit fixée pour 2022, voilà que le second semestre de cet exercice est amorcé sans que le projet ne soit livré. Certes, il était prévu la réception, vers la fin du premier trimestre de 2021, de la première tranche constituée des premier et second étages, réservés aux voyageurs. Tandis que la seconde tranche, incluant le troisième étage réservé aux activités commerciales, à la restauration et à la détente, devait être livrée au cours du second semestre de 2022. Le deadline dépassé, aucun amarrage au port. Pour le moment, les travaux secondaires en cours de parachèvement aux deux premiers niveaux, ont atteint un taux de 84% d'avancement. Certes, le retard accusé est justifié par le lancement de travaux supplémentaires rendus nécessaires afin de consolider le terrain. Les victimes collatérales Des tâches entamées depuis belle lurette, en attendant leur achèvement. Tout un manque à gagner pour la wilaya d'Annaba, du fait que depuis 2016 tout le trafic maritime de voyageurs a été suspendu et est orienté vers l'Entreprise portuaire de Skikda. Une situation qui impacte négativement les voyageurs, notamment des wilayas limitrophes, à l'instar de El Tarf, Souk Ahras et Guelma. De ce fait, ce sont des milliers d'usagers du transport maritime, en provenance notamment de France, qui sont contraints de transiter par Skikda, avant de prendre une correspondance avec leurs wilayas. Au-delà des contraintes subies par les voyageurs, c'est tout le développement touristique et économique de la wilaya d'Annaba qui est pris en otage, d'autant que la nouvelle gare maritime est le premier méga-projet, dont a bénéficié la wilaya d'Annaba. Implanté sur une surface de 8000 m2 d'espaces inexploités du port, dont l'ancienne gare occupe 1100 m2, ce projet prometteur est autofinancé par l'Entreprise portuaire d'Annaba pour un montant de plus de 4 milliards de DA. Sa conception, moderne permettra de fluidifier le passage des voyageurs, montant et descendant, ainsi que de leurs véhicules, à la faveur de couloirs réservés aux procédures de transit. La nouvelle gare maritime offrira également un espace de shopping et de détente, avec une vue sur la mer et ouvert au public. Avec un design moderniste, inspiré des villes méditerranéennes répondant aux critères internationaux, le projet de la gare maritime a été confié au groupement d'entreprises Batimetal et Travocovia. Ce méga-projet disposera d'un terminal capable de recevoir 100 navires de voyageurs/ an et accueillir plus d'un million de voyageurs/an, contre seulement 16.000 voyageurs/an pour l'actuel port. La nouvelle gare disposera de trois étages reliés par des escalators, un ascenseur et deux couloirs pour véhicules qui auront un accès direct à la ville et menant jusqu'aux navires, en plus de deux couloirs réservés aux procédures de passage des voyageurs et d'embarquement des bagages. Ouverture sur la ville La nouvelle gare maritime sera également dotée d'espaces de services bancaire, d'assurance et de santé, ainsi que des commerces et des points de vente de produits artisanaux, entre autres activités. Le troisième étage de l'édifice, quant à lui, offrira aux visiteurs des services touristiques de qualité avec des espaces de loisirs et de détente, avec notamment des restaurants et des cafés, avec vue sur la mer, en plus des futures terrasses programmées qui seront exploitées par l'entreprise publique d'investissement hôtelier, dans le cadre d'un accord d'exploitation par concession signé avec l'Entreprise portuaire d'Annaba. Cette perspective d'intégration du port à la cité, en le transformant en une destination touristique de grand standing, sera accompagnée, parallèlement, du lancement prévu d'une opération de réaménagement de l'entrée sud de la ville d'Annaba menant vers le port, grâce à l'élargissement des routes. Ce programme structurant devra avoir un impact économico-touristique direct, permettant la création, de plus de 200 postes d'emploi directs et d'autres indirects, outre la création, sur le port, d'activités récréatives. En même temps, le projet se veut une réouverture du port d'Annaba sur la ville, par le biais de la création de projets structurants et touristiques et de loisirs, pour booster le tourisme urbain et renforcer la place de la wilaya qui enregistre chaque saison estivale un afflux important de vacanciers de l'intérieur et de l'extérieur du pays, en tant que région touristique par excellence. Outre ce projet d'envergure, qui tarde à être réceptionné, un autre programme touristique de qualité, à savoir les terrasses du port, est également prévu. Ce projet esthétiquement plaisant, dont les travaux n'ont pas encore atteint la vitesse de croisière pour sa réception dans les délais impartis, constituera une bouffée d'oxygène pour les habitants de la ville et ses touristes. Le projet, constituant un prolongement des nombreuses crémeries du Cours de la révolution, n'a pas encore été lancé. Pour l'heure, rien ne presse, l'impératif est l'achèvement et la réception définitive de la nouvelle gare maritime. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 12-07-2022