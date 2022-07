Ces conseils dont on se souvient... par Kamal Guerroua Feu mon père tient à une chose dont il fait presque une obsession de son vivant : «Ne sois jamais, mon fils, le client fidèle d'un commerçant, aussi gentil, aussi affectueux, aussi généreux, aussi je ne sais pas quoi, soit-il» ! Mine de rien, je ne sais plus pourquoi il me répète ce conseil-là jusqu'à ce qu'il me fasse sortir, parfois, de mes gonds. Dans l'esprit de mon papa, un commerçant à qui l'on donne beaucoup plus d'importance que ce qu'il mérite, finit par nous mépriser, et nous refourguer n'importe quoi ! Le client fidèle, c'est en quelque sorte l'ami naïf, le copain du quartier qui ne sait pas voir au-delà de son nombril, le quidam à l'air blasé qui ne change guère d'adresse ! Autant changer d'adresse, du coup, pour lui prouver (au commerçant s'entend) qu'il y en a aussi d'autres à qui l'on pourrait faire confiance, et qu'en fin de compte, rien n'est acquis pour de bon ! C'est ce qui rend les relations humaines fortes et permet de distinguer la bonne graine de l'ivraie. J'avoue que ce conseil parental vaut son pesant d'or. D'ailleurs, j'ai tenu à respecter le vœu de mon père, partout où j'étais. J'ai tenu surtout à être libre de mes choix, indépendant d'esprit, mais toujours solidaire. La solidarité pour moi, c'est quelque chose de fondamental sans quoi, il n'y a aucun sens à la vie. C'est presque, peut-être j'exagère un peu le trait ici, comme le sel dans la nourriture. Mais, bien entendu, une solidarité basée sur l'amitié, la fraternité et la générosité dans ce qu'elle a d'essentiel : l'humanité. Autrement dit, je suis frère de tous les humains sans distinction de race ni de couleurs ni de religion -ce qui est au demeurant logique-, pourvu que l'intérêt de l'autre ne soit pas sacrifié et que les meilleurs d'entre eux (ces humains-là) se révèlent...