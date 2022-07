Parkingueurs à Annaba La chasse est ouverte 12 Juil 2022 Annaba 11347 fois La chasse est ouverte Ahmed Chabi Les forces de police de la Sûreté de wilaya d’Annaba, à savoir les sûretés de daïras et urbaines, sont intervenues 3.535 fois, procédant à l’arrestation d’un grand nombre de trafiquants, de détenteurs de drogue ou de produits euphorisants et à la saisie d’armes blanches. Ces mêmes services ont appréhendé des individus exploitant des parkings sauvages, des parkingueurs et régulé la circulation routière, durant le mois de juin écoulé. Ainsi, 140 individus, qui détenaient des quantités de stupéfiants destinées à la vente ou à leur consommation personnelle, ont été mis hors d’état de nuire. De même que 29 porteurs de couteaux ont rejoint les premiers dans les geôles de l’Etat. Les 102 personnes accusées de tentative de vol, de vols ou de violation d’un local ont été appréhendés ainsi que 269 personnes qui s’étaient arrogé le droit de faire payer aux paisibles citoyens une place de stationnement. Les policiers de la sécurité publique sont pour leur part intervenus126 fois pour enregistrer des accidents de la circulation et établir des constats, ainsi que l’évacuation des blessés vers les urgences par l’intermédiaire des élans de la protection civile. Ces mêmes policiers ont permis par 411 fois aux automobilistes de sortir des encombrements et autres bouchons. Les services de police de la Sûreté de willaya ont en outre procédé à 2461 interventions diverses. Durant la même période les numéros verts de la police les 15 48 ou le 104 (ce numéro sert pour signaler la disparition d’un enfant), ainsi que celui de police secours le 17 ont été saisis par 3.980 fois par des citoyens soucieux de faire acte de civisme, en signalant des méfaits, qui se déroulent sous leurs yeux, ou dans leur quartiers.