Les sites touristiques de Béjaïa ne désemplissent pas Le remède contre l’ennui et l’oisiveté ? 12 Juil 2022 Régions 123 fois Le remède contre l’ennui et l’oisiveté ? Personne n’ignore que la wilaya de Béjaïa englobe des sites touristiques qui sont souvent très convoités par les estivants, notamment durant la période estivale. Cette ville est également dotée de magnifiques plages. Celles-ci attirent des milliers d’estivants chaque année. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés en ces lieux pour permettre aux touristes de passer des moments de détente dans de meilleures conditions. La capitale des Hammadites est l’une des rares régions du pays qui disposent de tous les atouts naturels importants. Ceux-ci offrent deux aspects différents de tourisme, maritime et de montagne. En effet, la wilaya est connue pour ses nombreuses plages autorisées à la baignade. Quant aux montagnes, c’est devenu ces dernières années la destination préférée des touristes venant de toutes wilayas du pays. Les plages les plus connues sont celles de Tichy, Aokas, Melbou, Saket et Boulimat entre autres. D’autres endroits touristiques caractérisent Béjaïa, tels que les cascades de Tizi N’Berber, très convoités par de nombreuses familles. Ces dernières affluent des quatre coins du pays afin de découvrir la beauté des paysages naturels qu’offre ce site. Ce dernier, notons-le, a été parfaitement aménagé par les autorités locales. Il abrite des points d’eau, des restaurants et des locaux de vente d’objets de souvenirs. Par ailleurs, plusieurs prestations sont à la disponibilité des visiteurs notamment, la restauration entourée des points d’eau, la vente d’objets de souvenirs, des photographes ainsi qu’un guide à leur disposition afin de mémoriser l’instant et bien découvrir ce lieu. Par ailleurs, les monts de Gouraya connaissent aussi une forte présence des touristes en cette période. Un nombre important de familles préfèrent s’y rendre pour découvrir ce site aussi bien historique que touristique implanté dans un milieu naturel. Il est même difficile de trouver une place de stationnement durant la semaine. Cela dit, sans oublier les grottes féeriques d’Aokas qui attirent des curieux pour découvrir ce qui se cache à l’intérieur de cette magie naturelle. Lhacène H.