Béjaïa Massacre écologique sur la RN 9 13 Juil 2022 Régions 2410 fois Massacre écologique sur la RN 9 Les atteintes à l’environnement sont nombreuses en Algérie. A Béjaïa, la prolifération des décharges dans la nature a pris de l’ampleur ces dernières années. Faute de centres d’enfouissement technique, les autorités locales ont opté pour la facilité : jeter les ordures dans les rivières, les ravins et les forêts. Sur la Route nationale (RN) 9, des ordures fumantes bordent cet important axe routier reliant Béjaïa à Sétif. Cette image affligeante a pour endroit le lieu-dit Amtik Ouzabouch entre les localités de Darguina et deux fontaines. Ces déchets, qui sont brûlés sur place constituent un désastre environnemental et une menace grave sur l’oued Agrioune situé juste en contrebas. C’est également un danger pour la RN9 à cet endroit où un important glissement de terrains s’est produit il y a quelques années, ce qui avait nécessité d’importants travaux de réparation. L’incinération des déchets affaiblit l’emprise de la route, qui est taillée dans un ravin abrupte, et la rend vulnérable aux glissements de terrain. Une bonne partie de ces ordures finit dans le ruisseau. Une partie est brûlée sur place et d’autres déchets sont emportés par le vent comme les plastiques pour les propager et polluer les forêts et les villages de la région. Le mouvement écologiste local a, à plusieurs reprises, tiré la sonnette d’alarme sur les méfaits de ces décharges à ciel ouvert sur ce oued. En sus des déchets, le risque vient aussi des eaux usées non traitées et les rejets des stations-services, et autres activités de lavage et graissage, huileries, etc., qui génèrent des rejets industriels et des matières toxiques engendrant la contamination progressive de la nappe phréatiques et des ressources en eau. « Un massacre en pleine nature », se désole un membre de l’Association «Oxy-jeunes » de Darguina, alors qu’il filmait en mai dernier la décharge sauvage communale de la localité. « Toutes sortes de déchets sont jetés ici », lance-t-il. « Le massacre écologique continue au niveau de la RN 09. Et sur les bords d’Oued Agrioune. Une décharge communale et sauvage ne cesse de faire subir la nature et l’homme beaucoup de menaces et dangers », pouvait-on lire sur la page Facebook de cette association de protection de l’environnement qui appelle les autorités à prendre des mesures urgentes.