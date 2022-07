Ramassage des ordures ménagères à Annaba Chacun balaie devant se porte ? 13 Juil 2022 Annaba 215 fois Chacun balaie devant se porte ? Nejmedine Zéroug Quelques jours après le sacrifice rituel de l’Aïd El Kébir, nombre de quartiers de la ville des jujubes sont sales et répugnants. Renseignements pris : le ramassage habituel des ordures ménagères n’a pas été effectué. Des sacs poubelles éventrés jetés à même le sol dégagent des odeurs nauséabondes. « Ce n’est pas normal que des amas de sacs remplis de déchets ménagers éparpillés sur les trottoirs et la chaussée ne soient pas ramassés à ce jour. Où sont passés les agents chargés de la collecte des ordures ?», a dit un riverain en constatant de visu l’état d’insalubrité de son quartier. « Les restes de viande et de carcasses jetés dans les poubelles exhalent des odeurs pestilentielles suffocantes. Tout cela est dû à l’incivisme de certains occupants », a encore dit ce résident dépité. Selon l’avis de quelques habitants que nous avons rencontrés sur les lieux, la plupart des quartiers ont été nettoyés à grand eau juste après le sacrifice du mouton mais l’incivisme de certains les a fait plonger de nouveau dans l’insalubrité. « Ils savent pertinemment que la peau du mouton et tous ses résidus exposés à la chaleur dégagent dégager de mauvaises odeurs. Celles-ci sont nuisibles à la santé des citoyens de tous âges », a fait remarquer un commerçant. Un autre nous dira pourquoi les gens attendent-ils l’arrivée des agents de nettoyage pour qu’ils fassent ce travail. « S’il veulent que leur quartier ou cité soit propre, ils n’ont qu’à retrousser les manches et se prendre en charge pour dégager toutes ces saletés qui polluent leur quotidien. Car il s’agit de l’intérêt général», a-t-il indiqué. A ce propos, les habitants de tous les quartiers doivent donner un coup de main en cette circonstance aux agents d’hygiène et de nettoyage pour faire de leurs quartiers et cités des endroits propres et fréquentables.