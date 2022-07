Narcotrafic à Constantine Près de 2000 cachetons saisis 13 Juil 2022 Constantine 715 fois Près de 2000 cachetons saisis M. La police judiciaire de la 6e sureté urbaine d’Ali Mendjeli a arrêté dernièrement deux individus âgés de 23 et 26 ans, en possession de 2.000 capsules de psychotropes de différentes marques. C’est dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition obtenu auprès du parquet pour la fouille d’un domicile dans le cadre d’une autre affaire que les policiers ont éventé cette affaire de psychotropes. En effet, l’une des personnes suspectées dans cette affaire a, en effet, tenté de fuir à l’arrivée de la police en jetant deux sacs de plastique dans le jardin de la maison en question. Cette personne fut tout de suite arrêtée et les sacs récupérés et fouillés. C’est ainsi que les policiers ont pu découvrir une quantité de psychotropes évaluée à 1.925 capsules, en plus d’un certain nombre d’armes blanches et d’une cagoule en laine et d’une somme d’argent tout aussi considérable, que suppose provenir de la vente des psychotropes. Le dealer et les comprimés saisis ont immédiatement pris la direction du siège de la police judiciaire aux fins de compléter les dispositions réglementaires qui sont prises dans ce cas d’espèce. La poursuite de l’enquête s’est soldée par l’arrestation de son complice et la fouille de son domicile qui a permis de découvrir une autre quantité de psychotropes ainsi qu’une autre somme d’argent.