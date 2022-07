Enfants des zones d’ombre d’Annaba Les scouts régalent ! 13 Juil 2022 Annaba 8929 fois Les scouts régalent ! Dans le cadre d’un programme exclusivement élaboré au profit des populations des zones d’ombre, la section d’Annaba des Scouts Musulmans Algériens (SMA) a organisé des excursions en forêt et des bains de mer qui concernera environ 1.500 enfants de la wilaya. Ce n’est pas dans les moyens de tout le monde d’aller à la plage en été, et ce n’est pas uniquement une question d’argent, mais de temps et de moyens de transport. C’est le cas de beaucoup trop de familles démunies, qui vivent dans les zones d’ombre d’Annaba et dont les enfants ne vont à la plage, que rarement en période d’été, si ce n’est jamais. C’est là qu’intervient la section des SMA d’Annaba à travers son programme d’excursions en saison estivale. Le mouvement scout propose ainsi un des activités ludiques, mais aussi un programme éducatif, car pour profiter des offres d’excursions, les enfants devront intégrer les Scouts Musulmans Algériens. Et qui dit Scout, dit discipline, ligne de conduite, sens du civisme et acquisition des valeurs humaines. Des valeurs que les animateurs inculqueront aux jeunes et aux enfants de la wilaya à travers un programme riche et varié, tout au long de la saison estivale 2022. Depuis l’ouverture de la saison estivale, en juin dernier, les SMA d’Annaba ont organisé 30 excursions vers les plages d’Annaba, au cours desquelles environ 1.500 enfants vivant dans les zones d’ombre ont pu profiter du soleil de la plage et de baignades dans un cadre organisé et supervisé par les scouts seniors. À raison de deux à trois excursions par semaine, la SMA a programmé trois excursions pour la semaine en cours et deux autres excursions la semaine prochaine. À ce rythme la section d’Annaba des Scouts Musulmans Algériens (SMA) et si le programme se poursuit jusqu’à la fin du mois d’août, la section d’Annaba des Scouts Musulmans Algériens (SMA) permettra à plus de 15.000 enfants des zones d’ombre de profiter des plages d’Annaba, cet été. Soufiane Sadouki