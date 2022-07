Le P.-D.G. de Sonelgaz s’explique à Annaba Les coupures ? C’est la faute aux travaux ! 14 Juil 2022 Annaba 150 fois Les coupures ? C’est la faute aux travaux ! Ahmed Chabi Le président-directeur général de Sonelgaz, M. Mourad Adjal, a eu une journée très chargée, ce qui a chamboulé tout son programme préétabli dans le cadre de sa visite dans la wilaya d’Annaba. Cette dernière dispose d’une couverture en énergie électrique de 99% et en gaz de ville de 78%, ce qui dépasse largement la moyenne nationale qui est quant à elle est de 65%. Au cours d’un bref point de presse, le patron de Sonelgaz accompagné du wali d’Annaba, du président de l’APW et la wali de la circonscription administrative de Draâ Erich, a bien voulu répondre aux questions des journalistes. Evoquant le problème des coupures intempestives, M. Adjal imputera ces incidents aux travaux de terrassements, qui causent parfois le sectionnement de câbles souterrains, de pylônes heurtés par des véhicules etc. A ce propos toujours ce responsable assurera que son entreprise promet de veiller à éviter aux usagers les désagréments subis et (notamment les lâchers de haute tension qui ont causé des dégâts aux matériels électroménagers, à El Bouni et à Sidi Amar). La couverture des zones d’ombre est assurée. Il lance un appel aux gens de la presse de signaler les doléances des consommateurs afin d’y remédier. M. Adjal, qui était directeur régional dans la wilaya d’Annaba, connait parfaitement la région et c’est pourquoi il a tenu à rassurer les investisseurs d’Aïn Sayad, qui verront le problème de l’alimentation en énergie électrique résolu, dès le premier trimestre de l’année 2023. Il révèlera que des projets à court, à moyen et à long terme sont programmés par la SONELGAZ. Tous les investisseurs seront donc alimentés d’ici les huit mois qui suivent. En matière de dettes, il est fait appel aux citoyens de s’acquitter de leurs factures ou à défaut de profiter du payement à tempérament, ce qui évitera des coupures pénalisantes. L’usine de Sider va voir ses dettes réglées grâce à l’établissement d’un calendrier de paiement. Draâ Erich est alimenté en électricité en attendant la mise en marche de la nouvelle station. L’Algérie produit actuellement 24.000 Mégawatts (de quoi satisfaire la demande) et compte atteindre les 28 000 mégawatts dans un proche avenir. La Tunisie est alimentée en électricité en attendant la convention avec l’Italie qui nécessite la pose d’un câble sous-marin à partir d’Annaba. « Les frais seront énormes mais on arrivera à la réalisation de ce projet », a affirmé ADJAL Mourad, avant de conclure ce point de presse.