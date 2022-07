Avec seulement deux ingrédients banals, ce piège à moustique va sauver votre été ! Eléonore Phelippeau - mardi La hausse des températures et le retour du soleil signifient aussi le retour des moustiques. Si vous ne savez plus quoi faire pour vous débarrasser de ces petites bêtes, nous avons trouvé la solution parfaite : vous n’aurez besoin que de deux ingrédients que vous avez tous chez vous. Avec seulement deux ingrédients banals, ce piège à moustique va sauver votre été ! © Fournis par 750 grammes Avec seulement deux ingrédients banals, ce piège à moustique va sauver votre été ! Avec l’arrivée de l’été, les moustiques risquent de s’inviter chez vous…même si vous n’en voulez pas ! S’il est difficile d’y échapper, il existe des solutions comme cet ingrédient qui est le répulsif à moustiques pour cet été. Pour mettre toutes les chances de votre côté, nous avons une nouvelle astuce qui nécessite peu d’ingrédients et qui marche à tous les coups. Pourquoi les moustiques dérangent ? Les moustiques sont des petits parasites de l’été qui sont difficiles à éviter. Entre leurs piqûres qui démangent et le bruit qu’ils font - qui n’a jamais été dérangé par un bourdonnement incessant avant de dormir ? - il faut dire qu’ils sont peu aimés. Certaines personnes les détestent encore plus puisqu’elles ont des “peaux à moustiques”, c'est-à-dire qu’elles sont le plus aptes à se faire piquer. Si vous voulez y échapper totalement, il n’existe que deux endroits : l'Antarctique et l'Islande. Autant dire que vous serez confrontés plus d’une fois à ces insectes. Si ces petites bêtes sont détestées, elles ont tout de même des bienfaits pour la planète. Tout comme les abeilles et les abeilles, les moustiques aussi pollinisent (en plus petite quantité) en se nourrissant du nectar des plantes. C’est même l'un des pollinisateurs exclusifs du cacaoyer. Vidéo associée : Pourquoi les moustiques ne transmettent pas le coronavirus ? Pourquoi les moustiques ne transmettent pas le coronavirus ? Activer les notifications Bien sûr, il existe des espèces plus dangereuses que d’autres comme le moustique tigre. C’est un vecteur de nombreuses maladies et donc une menace prise très au sérieux par les pouvoirs publics. Heureusement, en France, la plupart des moustiques ne sont pas dangereux pour l’humain. Malgré tout, il reste peu aimé et de nombreuses personnes cherchent à s’en débarrasser. Si vous cherchez une solution naturelle et infaillible, vous êtes au bon endroit. Un piège à moustique naturelUn piège à moustique naturel Pour chasser ces petites bêtes à tout prix, vous aurez besoin de sucre roux, de levure de bière, d’eau et d’une bouteille en plastique vide. Voici les étapes à suivre pour créer le piège. Ce que paie l'assurance maladie lors de l'achat d'une aide auditive Sponsorisé Audibene Ce que paie l'assurance maladie lors de l'achat d'une aide auditive Utilisez un couteau et des ciseaux pour découper la bouteille en deux. Coupez un peu au-dessus du milieu pour avoir assez de place pour verser le mélange. Faites bouillir 200 ml d’eau dans une casserole. Ajoutez-y 50 g de sucre brun et attendez que le sucre soit complètement dissous avant de retirer la casserole du feu. Laissez la préparation refroidir. La consistance du mélange doit ressembler à du sirop. Une fois refroidi, versez le mélange dans la bouteille. Ajoutez 1g de levure de bière par-dessus - sans mélanger. Prenez le haut de la bouteille (goulot vers le bas) pour l’emboîter dans la partie inférieure. Utilisez du scotch pour fixer les deux parties de la bouteille. Voilà, votre piège est terminé. Pour garder son efficacité, n’hésitez pas à le changer toutes les deux semaines ou quand il n’y a plus de bulle en surface. La disparition des bulles indique qu’il n’y a plus de fermentation et donc qu’il n’y a plus de dioxyde de carbone qui se dégage de la préparation. Or, c’est le dioxyde de carbone qui attire les moustiques et les piège.