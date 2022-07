La pêche au Lever de l’aurore. ( Les Jours heureux ) ………………………. Je dois dire que très souvent à l’école de Beauséjour j’avais la tête dans les nuages, et assis sur mon banc je n’entendais plus l’instituteur. Au lieu d’écouter Monsieur Roméo, je surveillais par la fenêtre le temps. Il ne fallait pas qu’il y ait du vent, ou alors oui le vent d’Est. L’hiver, dans ma tête au lieu des mathématiques dansaient le djebel de Sidi Djemil avec les sangliers et les perdreaux, et l’été je ne rêvais qu’aux sars et dorades. Enfin quand sonnait la fin de la classe, je me dépêchais de courir de l’école Beauséjour à la maison, pour préparer le broumège, (mais à Bône on disait le bromège) et plus ça puait, plus ça attirait le poisson, je me rappelle à l’entrée de la villa des trois Mousquetaires, il y avait une petite pente douce en ciment devant l’entrée du garage et elle était encore toute chaude de la journée de soleil. Là, je préparais le bromège, je mélangeais du sable, des algues et du fromage pourri (plus il était pourri, mieux c’était) et j’y ajoutais des sardines pourries. Alors j’écrasais minutieusement tout cela en une purée et il ne devait plus rien rester que la senteur sinon le sar y mangeait le bromège et pas la crevette! Je préparais aussi les crevettes, des grosses crevettes que je décortiquais que je coupais en morceaux de trois centimètres que je mettais dans un bocal avec du sel, et ensuite au frigo et quand mon Papa arrivait avec sa bicyclette vers les dix-huit heures en finissant son travail à la centrale EGA, moi j’étais déjà tout prêt. Mon père prenait son café ; des fois il me disait : «Mon fils, ya trop de vent, on va rien faire. « et moi fou de la pêche, je lui disais : « Et non! Papa, on y va! « Et Jeannot ne résistait pas. On avait deux bicyclettes, de vieilles bicyclettes, grosse armature. Des grosses roues lourdes, bref bonnes pour les antiquités. On attachait la cartalle sur le porte- bagages, on prenait nos bambous de 5 mètres que mon père avait acheté tout dernièrement (300 francs chaque). Ils remplaçaient nos anciens roseaux. On enfourchait les bicyclettes. La main droite devait aussi tenir le bambou tout en tenant le guidon. Et nous voilà partis, descendre la Fontaine Romaine, tourner à droite et direction St Cloud, puis en bas, à droite on attaquait la corniche, pour nous diriger dans ce merveilleux coin qui s’appelle le Lever de l’Aurore. On pédalait dur; ça sentait bon la mer, le vent : tout cela se mélangeait. Ah! Ce qu’on était heureux! Pour faire de la lumière sur la bicyclette il y avait une grosse dynamo avec sa roulette qui roulait sur le pneu et ça faisait un bruit de « breeeeeuuu breeeeeuuu» continu. Cette corniche, j’en ai fais des kilomètres dessus. Ah! Elle était belle notre corniche. Elle se déroulait comme un congre au bord de la mer. Et voilà que nous passions devant ce que l’on appelait le collège d’Alzon, puis il y avait des arcades contre la falaise. Une fois, en septembre, mon père m’avait emmené voir une tempête, et on avait traversé à travers le champ de monsieur Magro pour couper plus vite vers la corniche, et là, il soufflait un vent pas possible. On avait longé la falaise et on s’était mis dans le creux d’une de ces arcades décoré de mosaiques et on avait regardé la mer déchainée. La mer était marron, les vagues reculaient en roulements sourds et revenaient à toute vitesse se fracasser en bas sur les rochers. Elles montaient jusque sur la route d’où nous recevions plein de cette eau de mer. C’était impressionnant, grandiose et fantastique. Je me rappelle : mon père me tenait la main, et on était resté là, de longues minutes sans se parler, en communion avec ce moment de bonheur. Et puis tout en pédalant, nous arrivions au Lever de l’Aurore. La nuit était venue, il y avait au bord de la plage un restaurant, des fois nous descendions là et nous laissions nos bicyclettes et nous marchions sur la plage jusqu’aux rochers. Il y avait là en avant un rocher qui était à environ 20 mètres du bord, un peu en forme de sous-marin et souvent nous y allions. Comme moi, la nuit, j’avais peur de rentrer dans l’eau, mon Papa se mettait en slip me prenait sur ses épaules et moi je tenais la cartalle et les deux bambous, et le duo tout brinquebalant traversait. On grimpait sur le rocher et on se mettait à la pointe, et on sortait des sars de là. Mais le plus souvent nous continuions à bicyclette et nous prenions le virage sur la gauche après le restaurant, où la route tournait. On faisait encore 200 mètres et juste là où la route tournait à droite, pour aller vers le restaurant «Le Petit Mousse», nous nous arrêtions sur la gauche. Il y avait comme un petit parking en terre, avec des petits remparts. On détachait la cartalle et on faisait glisser nos bicyclettes de l’autre côté du mur, pour ne pas qu’on nous les vole, ensuite on descendait le long des rochers en nous agrippant comme on pouvait car en bas se trouvaient nos coins de pêche que nous appelions nos postes. Mon Papa me disait : « N’allume pas la lampe mon fils, que le poisson va nous voir». Moi je m’installais à mon poste et mon père, lui, faisait plusieurs endroits. Il y avait une plate-forme de rochers qui doucement entrait dans l’eau, et à ma gauche un gros rocher, puis, complètement encore sur ma gauche se trouvait une sortie, un tuyau duquel coulait un égout, qui venait des abattoirs et donc tout ce qu’on rejetait aux abattoirs venait se jeter dans la mer alors bien sur les poissons venaient se régaler. La nuit était tombée, une nuit merveilleuse, étoilée de pépites d’argent, Le silence était total. Le bonheur, c’était cela! Dans le noir le plus total je sortais mes crevettes et j’en accrochais une à l’hameçon. Ah! Croyez-moi : à 10 ans je faisais concurrence à bien des pros. Je plaçais mon bambou au-dessus de l’eau et dans un mouvement de balancement, je lançais ma ligne dans l’eau, cela sans faire trop de bruit et puis il fallait attendre. Mais alors quand le sar tirait, ça me faisait monter l’adrénaline, elle me montait dans la gorge, car un sar quand il touchait, le coup était sec, tac! Tac! Lui il ne discutait pas, par contre, l’oblade est plus subtile : elle y allait de petits coups. La murène elle, on devait faire attention parce qu’elle tirait la ligne tout doucement et allait se réfugier dans son trou et il fallait casser la ligne et refaire le bas de ligne. Des fois lorsque la lune était grosse, oui, c’était le temps des oblades, ça mordait! Elles étaient belles toutes ces nageoires rayées d’une grande barre noire. Parfois c’était les chelbas (on dit tchelbas). Elles, les tchelbas se nourrissaient d’herbes, et elles avaient des dents coupantes comme des rasoirs. Mais alors elles étaient malignes et elles avaient la vue perçante. On avait intérêt à être plus malin, elles venaient manger à ras des rochers la belle herbe verte. On les voyait, dans le clair de lune qui lançait milles feux sur la mer du lever de l’aurore. Oui, on voyait leurs queues qui émergeaient hors de l’eau et faisaient comme des dizaines de petits miroirs dans la nuit car les tchelbas, ça voyageait en banc. Je me rappelle mes premières que j’avais attrapées, car comme on ne pêchait que des sars, oblades, principalement, pour les tchelbas il fallait mettre de l’herbe, et un soir que j’avais vu les tchelbas en train de manger je m’étais dit : « Bon, je suis aussi capable que les autres. « Je descendis au bord l’eau et sans bruit, je ramassai une grosse touffe de cette herbe verte, je l’enroulai autour de mon hameçon et je le lançai dans le tas de tchelbas qui mangeaient à mes pieds, et j’avais sorti ma première. Je remis vite de l’herbe, et j’en sortis une deuxième. Eh! Le coeur m’avait battu à 140 : deux grosses, pas loin du kilo! Sauf que ça avait fait trop de remue-ménage et les autres partirent. Mais quelle fierté j’avais ressentie, quand je fus rentré à la maison et que j’avais montré les poissons à ma Maman. Ah! La Marie- Louise, je me rappelle qu’elle les avait montrées aux voisins et nous les avait préparé au four avec une grosse persillade d’ail et de persil, et un jus de citron. Une fois mon Papa m’avait dit : «Tiens je vais aller un peu dans l’eau là-bas, il y a une plate-forme qui avance sous l’eau. Je vais marcher dessus et au bout y’a un trou, y doit y avoir des sars, tiens mets-toi là, tu vas voir y’a des gros, comme cela Papa de làbas il te surveille», et moi je lui avais répondu : «Mais papa y’a pas d’eau, y’a juste 50 cm». Il m’avait dit avec assurence «Non! Non! jette ta ligne là il y a des gros». Avec le temps j’ai réalisé que mon Papa voulait juste être sûr qu’il ne m’arrive rien et que je ne me noie pas. Donc je jetai ma ligne dans ce petit chenal d’eau. Et je reçus un coup terrible sur le bambou. Attention j’avais juste 10 ans, et ça tirait dans tous les sens. Je ne pouvais rien faire, juste tenir le bambou. Alors je m’étais mis à crier à mon Papa qui était à environ 30 mètres de moi et dans l’eau jusqu’aux genoux : «Papa, Papa, Papa, vite j’ai un gros, y tire, je ne peux pas le sortir». Mon papa se mit à courir dans l’eau. Il arriva, prit le bambou et après quelques moments, sortit le poisson, un loup qui; mit sur la balance, faisait 3 kilos. Et là, mon Papa qui n’arrêtait pas de me dire : «C’est bien, mon fils! C’est bien, je suis fier de toi» et puis soudain il me dit : «diocane (je cite)! diocane à la madone, je te mets là pour pas que tu m’emmerdes pendant que je pêche et c’est toi qui attrape le plus gros. « Mais je sais que ce soir-là mon Papa était fier de moi! Fier de son fils, oui dans ce temps-là au Lever de l’Aurore, il y avait du poisson. Un de mes oncles, Tonton Julien, le frère de mon père qui avait un cabanon au bord de l’eau lui le pauvre que la bouteille d’anisette accompagna toute sa vie, passait son temps à la pêche, et comme des fois la bouteille avait trop baissé alors il s’allongeait sur la plage juste en face du restaurant, il se faisait des palangrottes, il les lançait avec un gros plomb, puis il s’attachait les lignes aux doigts de pieds et s’allongeait à nouveau sur le sable pour dormir. Là, avec la nuit, les étoiles, au Lever de l’Aurore, c’était bien les jours heureux. Et puis la nuit avançait et il fallait rentrer. Alors on pliait nos lignes, on regardait nos beaux sars dans la cartalle, on remontait le rocher, on montait sur les bicyclettes, on poussait sur la roue la dynamo pour la lumière, et on faisait la route en sens inverse. Moi, je pensais déjà à la prochaine fois. Oui, j’étais ensorcelé par ce Lever de l’Aurore et tout en pédalant je ne pouvais pas détacher mes yeux de la mer, j’entendais les bruits des vagues «tchuuuuuuuu! Tchuuuuuuuu! « Sur la route il n’y avait pas grand monde, des fois même on ne croisait personne, il était vers les trois heures du matin. Et puis nous arrivions à l’intersection des plages Gassiot et St Cloud, au trou des Soeurs. On tournait à gauche et là, il fallait pédaler, pour monter la côte, mais je me rappelle, comme la nuit était belle, douce, pas un bruit, on longeait les milles logements, tout était calme. On reprenait la route de la Fontaine Romaine et on rentrait à la Cité Montplaisant. Mon père disait : «Chut! Pas de bruit que ta mère dort. « Mais Maman, elle nous entendait et disait : «Alors, vous en avez attrapé? « Alors quand on n’avait rien pris, mon père y disait : «Aouwa! Rlass! Même pas rien diocane! « Et en même temps il se tirait la première incisive. Par contre quand la cartalle était pleine, ma mère mettait le poisson au frigidaire, et disait : «Ouille, demain on s’les fait frire!, tia vu celui-là comme il est gros! Ouille manmamia , y a aussi des oblades ouh! Celles-là on s’les garde pour quand elle vient Tata Odette» Et oui c’était comme cela, à Bône quand avec mon papa j’allais à la pêche au Lever de l’Aurore, et qu’on attrapait des sars et des oblades. Et puis en 1962 le temps est venu à l’orage sous la forme d’un fourbe colonel qui se disait général. Depuis je vis en exil mais jamais je n’ai oublié la pêche au Lever de l’aurore, les magnifiques clairs de lune, Les étoiles qui dansaient sur la mer. Les senteurs de poissons, ou, assis sur mon rocher je contemplais au loin la plage du lever de l’aurore en attendant qu’un sar ou une oblade me donne un coup sur le bambou et me fasse battre le cœur de bonheur. Ah oui ! je pense à toi tous les jours mon lever de l’aurore.