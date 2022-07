LETTRE D’ALGER. Sur la belle côte algérienne, il y a bien le ciel, le soleil et la mer, mais il faut aussi com

Algérie : la guerre civile des plages LETTRE D’ALGER. Sur la belle côte algérienne, il y a bien le ciel, le soleil et la mer, mais il faut aussi compter avec les « gangs des plages ». Par notre correspondant à Alger, Adlène Meddi Publié le 15/07/2022 à 11h00 Àcoups de barre de fer, de chiens d'attaque, de couteaux et même de pistolets de détresse, des dizaines de jeunes se sont affrontés dans une rixe hyperviolente sur la plage dite Les Canadiennes, à l'est d'Alger, au milieu des estivants pris au piège, tentant de fuir la violence de cette bataille rangée. C'était mi-juin, à quelques jours de l'ouverture de la saison estivale. La bagarre s'était déclenchée entre deux « gangs des plages » comme les surnomme la presse : ceux qui « gardent » les parkings aux abords des plages et ceux qui « louent » les parasols. Les guillemets s'imposent, car ni les uns ni les autres ne sont dans la légalité et l'affrontement qui a eu lieu aux Canadiennes cachait une guerre de territoire entre les deux « gangs », un phénomène qui s'est reproduit quelques jou...