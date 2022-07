Un diplôme ne prouve rien par El-Houari Dilmi Que peut valoir aujourd'hui un diplôme comme le baccalauréat quand le niveau général des élèves ne cesse de dégringoler. La preuve, le taux d'échec dès la première année universitaire démontre bien que les élèves ne sont pas bien préparés pour entamer des études supérieures. Ainsi, l'accès au master se fera sur concours dès la prochaine année universitaire, un moyen de bien orienter les étudiants et ne laisser passer à travers les mailles que les étudiants avec de réelles dispositions pour poursuivre un cursus universitaire. Un paradoxe bien de chez nous, des enseignants de rang magistral n'ont jamais publié leurs travaux dans des revues scientifiques internationales connues et reconnues. Mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a quelques années déjà, quid des outils de détection de plagiat dans les thèses de doctorat en Algérie ? Combien d'établissements universitaires utilisent réellement des logiciels et autres outils informatiques conçus dans le but de déceler le plagiat? Sans savoir où en est l'arrêté du 28 juillet 2016 du MESRS au sujet des cycles de formation pour contrer le plagiat, destinés aux étudiants et aux chercheurs des universités, personne ne sait combien de cas de plagiat sont détectés chaque année et les mesures prises à l'encontre des tricheurs. Des rumeurs insistantes courent ces derniers jours au sujet d'une grande opération « mains propres » de lutte contre les faux diplômés. Avec les nouvelles techniques et le matériel technologique, il est aujourd'hui facile de « fabriquer » un faux diplôme, vendu sur le marché presque comme n'importe quelle marchandise. Si l'université algérienne a permis de former une base solide de compétences nationales de haut niveau, grâce surtout à la démocratisation de l'enseignement et sa gratuité, beaucoup de chemin reste à faire pour faire hisser le niveau de tout le système de formation et d'enseignement supérieurs afin de former des élites aux standards internationaux. Tout le développement du pays en dépend.