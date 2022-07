Tourisme à Tipaza Une destination de rêve «3.330 lits répartis sur 14 établissements, dont 330 lits répartis sur deux nouveaux hôtels et 14 camps de vacances d’une capacité de plus de 1 000 lits.». Considérée comme l'une des premières destinations estivales pour les touristes locaux et étrangers, la wilaya de Tipaza, accueille chaque année entre 4 et 6 millions d'estivants. Riche de 45 plages autorisées à la baignade, sur une bande côtière de 120 km, Tipaza demeure le fleuron du tourisme algérien, notamment avec ses trois complexes touristiques, en l ‘occurrence, Matares, la Corne d'or, et CET. Ces derniers ont fait la grande réputation de la région, offrant des atouts indiscutables pour un tourisme de haut standing, et ce depuis les années 1980, lorsque les grands professionnels tels que «Club Med» s'installent chaque été. Des années durant, ces bijoux du tourisme algérien, ont accueilli de multiples nationalités de touristes «c'était une grande fête chaque été, où les touristes italiens, polonais et français avaient pris leurs habitudes, et ne pouvaient se passer de leurs vacances à Tipaza. 14 camps de vacances Tout le monde travaillait, les complexes, les restaurants, les boutiques, et les ambulants»nous confie ce retraité du secteur. une activité qui a permis à la wilaya de forger sa crédibilité et de répondre aux besoins d'une clientèle, certes aisée, mais satisfaite. Il est vrai que depuis quelques années, les trois complexes étaient en proie à une grave dégradation, qui a terni cette image de farniente et de vacances. Cela étant, faisant l'objet d'une rénovation récente, ces trois établissements renouent avec le grand rush, notamment après près de trois ans de crise sanitaire. Une reprise qui reste toutefois mitigée, à cause de l'application de tarifs inabordables pour les citoyens de la couche moyenne, «c'est trop cher pour nous les salariés, sauf si l'on s'inscrit dans le cadre d'une convention prise en charge par les oeuvres sociales de notre employeur. C'est le seul moyen pour espérer passer un séjour dans cs complexes», nous explique un vacancier. Une réalité complexe du secteur, qui nécessite, selon les observateurs, des solutions profondes pour permettre de relancer le tourisme local. À ce titre, ils estiment que le manque d'infrastructures demeure le noeud gordien du secteur. Devant un engouement de plus en plus important sur ce complexe, les réservations sont clôturées dès les premiers mois de l'année. C'est dire, la pression que subissent les gestionnaires de ces établissements, qui répondent en réalité au principe de l'offre et de la demande. Il est clair que les trois complexes ne peuvent contenir le volume de la demande, ce qui met la région dans un besoin urgent de nouvelles infrastructures hôtelières. Cela étant, il faut dire, qu'hormis ces complexes la région offre d'autres possibilités pour les estivants, pour y séjourner. Entre le chapelet de plages féeriques et l'abondance d'une végétation luxuriante, la région est devenue une destination incontournable. Favorisant un tourisme, dit de masse, la wilaya compte au demeurant une capacité d'hébergement de 3.330 lits répartis sur 14 établissements, dont 330 lits répartis sur deux nouveaux hôtels et 14 camps de vacances d'une capacité de plus de 1 000 lits. Pour cette saison estivale, une enveloppe financière de 35 millions de DA a été nécessaire pour doter les services de la Protection civile de nouveaux équipements modernes et mettre en place de nouvelles équipes de secours en jet-ski ainsi que des équipes de secours féminines. Un grand défi que les autorités locales relèvent avec détermination, dans la mesure où toutes les conditions et les mesures ont été mises en place pour permettre aux estivants de passer des vacances à la hauteur de leurs exigences. Car il faut le dire, depuis quelques années la wilaya s'est particulièrement développée à travers la location de particuliers. De Douaouda jusqu' à Gouraya, les riverains louent leurs habitations durant l'été, au grand bonheur des estivants. Un mode qui se généralise sur tout le territoire national, et qui permet aux petits budgets de programmer leur séjour, «chaque année je loue ici à Tipaza. Nous avons le choix en matière de plage, et le soir la ville offre plusieurs endroits de détente et de loisirs. Nous sommes satisfaits, et cela entre parfaitement dans notre budget.», nous dit ce père de famille. Effectivement, Tipasa s'est dotée ces dernières années de plusieurs structures telles que la placette «Tafza» située à la sortie du chef-lieu, qui offre un grand espace pour les familles, et une vue panoramique sur la plage et le mont Chenoua. À cela s'ajoutent les différents plans de sortie qui agrémentent la région. les estivants ont la possibilité après une journée de plage de se rendre, à la ferme bovine«Montebello» située dans la commune de Sidi Rached pour y déguster une production fromagère de haute qualité, dans un espace où la foret domine le lieu et offre des grands moments de tranquillité, «nous venons régulèrent à la ferme. C'est un endroit idéal pour les gens qui aiment le calme et la qualité des produits, «cela nous permet de fuir l'effervescence de la ville et de profiter de la nature. L'endroit est tout simplement magique» nous confie Mouna une dame venue d'une wilaya de l'Ouest. Aussi, on ne peut parler de Tipaza sans évoquer le tombeau de la Chrétienne, et les ruines romaines. Deux sites qui ont le mérite d'apporter un dépaysement assuré pour les touristes. Témoins du passage des civilisations punique et romaine, ces deux sites demeurent l'image qui représente Tipaza Il y a lieu de convenir que toutes ces activités ont des répercussions hautement positives sur le développement local. D'autant plus que la wilaya est en phase de connaître des changements profonds, eu même tire que tout le secteur des collectivités locales. Avec les nouvelles orientations adoptées par l'Etat pour relancer le secteur du tourisme, et avec le passage au nouveau Code communal et de wilaya, Tipaza pourrait connaître une avancée considérable. Cette dernière consisterait à valoriser l'immense potentiel touristique de la région, pour en tirer les plus grands profits. Il s'agira dans ce cas de figure, de travailler sur l'amélioration des services et des prestations, de façon à rompre avec les vieilles habitudes qui avaient terni l'image du tourisme en Algérie. Une nouvelle ère Pour le tourisme dans la wilaya de Tipaza, une nouvelle ère s'annonce. Celle de la compétence, de la modernisation et du développement. Il faut dire que les signes d'une nouvelle vision se ressentent déjà, à travers les actions menées par le wali pour la préparation de la saison estivale. Les premiers estivants parlent de conditions idéales, «les plages sont propres, et nous n'avons pas été embêtés par les gardiens de parkings, et nous n'avons aucun mal à nous installer à l'endroit de notre choix. Ce qui n'était pas le cas avant», explique ce père de famille. Reste à espérer, que les consignes des autorités seront respectées tout au long de l'été, et contribueront à installer définitivement un esprit de civisme hautement indispensable au développement du tourisme. En somme, Tipaza reste en dépit des retards de développement qu'elle a connus, une destination phare du tourisme algérien. Elle est appelée à connaître un essor inédit, dans la mesure où tous les éléments d'une explosion touristique se réunissent au sein de cette région. Il est possible d' y développer plusieurs genres de tourisme, allant du balnéaire, au forestier, en passant par le tourisme culturel.