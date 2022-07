Le président français Emmanuel Macron en visite prochainement en Algérie 9 juillet 2022 8:32 Publié par admin 1 comment DIA-09 juillet 2022: Le président français Emmanuel Macron se rendra « prochainement » en Algérie à l’invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune, a précisé le président français dans un message de félicitations à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, rendu public jeudi 7 juillet par la présidence algérienne. « Monsieur le Président et mon cher ami, j’ai l’immense plaisir, en ce 5 juillet 2022 où l’Algérie célèbre son 60e anniversaire de l’indépendance, de vous adresser, au nom de la France et en mon nom propre, à vous, l’Algérie et son peuple, un message d’amitié et de solidarité, accompagné des félicitations les plus sincères à votre pays », lit-on dans la lettre. Dans ce document, M. Macron évoque une prochaine visite en Algérie sans donner de dates. « En réponse à votre invitation, je serai heureux de venir en Algérie prochainement pour lancer ensemble ce nouvel agenda bilatéral, construit en confiance et dans le respect mutuel de nos souverainetés », a écrit M. Macron. Aucune date n’est pour le moment fixée qui s’annonce comme la première d’un chef d’Etat français après l’ère Bouteflika. R.N