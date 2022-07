Tebboune Présidant une réunion du Conseil des ministres «La sécurité alimentaire avant tout!» Un défi qui doit être relevé tant le potentiel et les capacités physiques et naturelles de l’Algérie la qualifient pour atteindre cet objectif stratégique. Le conseil des ministres a adopté la loi des finances complémentaireLe conseil des ministres a adopté la loi des finances complémentaire Le Conseil des ministres, réuni, hier, sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adopté l'avant-projet de loi de finances complémentaire pour l'année 2022. Un projet de loi adopté conformément aux instructions du président Tebboune qui a ordonné, lors du dernier Conseil des ministres, d'exclure toute nouvelle taxe dans la loi de finances complémentaire 2022, et qui ne devrait pas aussi toucher à la structure des prix appliquée actuellement dans le but de préserver le pouvoir d'achat des Algériens. Une loi qui devrait être promulguée par ordonnance présidentielle vu que la session du Parlement a été clôturée la semaine passée. Dans la foulée, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant statut de l'auto-entrepreneur qui permettrait de donner un nouvel élan aux acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat et des start-up. Concernant la mise en place du processus technique de la campagne de production céréalière 2022-2023, le chef de l'État a exhorté le gouvernement à intensifier les efforts pour assurer la sécurité alimentaire, notamment dans le domaine des céréales, compte tenu des fluctuations internationales actuelles. Un défi qui doit être relevé quels que soient les difficultés et les obstacles, tant le potentiel et les capacités physiques et naturelles de l'Algérie la qualifient pour atteindre cet objectif stratégique. Aussi, le président Tebboune a chargé le ministre de l'Agriculture de préparer un nouveau plan de réorganisation du secteur loin de toute forme de bureaucratie et tenant compte de l'efficacité sur le terrain. En outre, le chef de l'État a ordonné l'extension des terres agricoles pour la production de fourrage, tout en adoptant l'utilisation de moyens techniques modernes et d'engrais pour augmenter les surfaces agricoles et les rendements afin d'assurer la sécurité alimentaire. D'ailleurs, il a exhorté le gouvernement à s'appuyer sur une expertise étrangère spécialisée, sous forme de partenariats, pour démarrer la production de lait, une matière vitale qui nécessite une maîtrise et industrie pointue. Abordant la saison estivale, le président Tebboune a ordonné au ministre des Transports de mobiliser toutes les capacités de l'État pour faciliter le retour ou l'arrivée des Algériens de l'étranger, afin de passer la saison estivale dans les meilleures conditions. Aussi, a-t-il exigé la création d'un numéro vert et d'une cellule de veille et d'écoute, au niveau du cabinet du ministre des Transports, dans le but de répondre aux préoccupations des citoyens et de résoudre les problèmes rencontrés lors des voyages aussi bien aériens que maritimes. Revenant sur les Jeux méditerranées d'Oran, le chef de l'État, tout en remerciant les habitants de la wilaya d'Oran qui ont donné une empreinte exceptionnelle aux Jeux, le chef de l'État a exhorté les athlètes à continuer à représenter dignement l'Algérie lors des prochaines joutes sportives. Pour ce faire, il a ordonné la mise à disposition de tous les moyens et capacités des athlètes d'élite afin de se préparer dans des conditions optimales pour les prochaines échéances sportives internationales, notamment les Jeux olympiques de 2024. Smaïl ROUHASmaïl ROUHA 00:00 | 18-07-2022 Share