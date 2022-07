L'arbre qui fait renaître l'espoir... par Kamal Guerroua Lélia Wanick et Sebastiao Salgado, deux tourtereaux brésiliens qui ont réussi l'exploit de planter deux millions d'arbres en à peine dix-huit ans dans leur pays ! A l'origine de cette grandiose réalisation, une toute petite initiative : l'Institut Terra que les deux conjoints ont créé en 2001. Le projet, très banal au départ, a fait son petit bonhomme de chemin au fil du temps et le couple devient aujourd'hui la coqueluche des réseaux sociaux au Brésil, et partout ailleurs dans le monde. A l'heure du réchauffement climatique et de la désertification avancée des terres, avec la menace pesante d'extinction de beaucoup d'espèces animales pour cause de sécheresse, Lélia et Sebastiao, eux, ont ramené, en revanche, plus de 172 espèces d'oiseaux, 33 mammifères, 15 amphibiens, 15 reptiles et plus de 290 espèces de plantes. Sur les deux photos montrées par le couple, l'écart est éloquent. La zone aride et ne donnant presque aucun signe de vie en 2001 où a eu lieu leur projet de reboisement, s'est transformée en un paradis sur terre en 2019, avec une forêt luxuriante, des cours d'eau, des puits, de la verdure et des dizaines de nouvelles espèces d'arbres. «Il n'y a qu'une seule créature, disent les deux bénévoles «écologistes» à l'unisson, qui peut convertir le dioxyde de carbone en oxygène, et c'est un arbre», avant de renchérir sur un ton euphorique : «nous devons replanter les forêts». N'ayant recours qu'à des plantes locales, le couple a pu faire régénérer la flore à partir de rien et la zone s'est considérablement prospérée. Ce qui a permis à la faune de revenir et de peupler les lieux en un temps record. La détermination des deux volontaires écolos n'a d'équivalent que leur volonté de transmettre un message aux générations montantes : «pas de vie sans biodiversité et l'avenir est aux défis écologiques». Se disant être optimiste, Sebastiao, la tête pleine d'idées et de projets, a dit ceci à ceux qui le suivent sur le Net : «La terre était triste comme moi, elle a été détruite. Puis ma femme a eu une idée fantastique pour replanter cette forêt : tous les insectes, poissons et oiseaux sont revenus, et grâce à la nouvelle croissance des arbres, je suis né de nouveau». N'est-ce pas là un hymne à l'espoir et à la vie ? Au regard de ce que les côtes algériennes, notamment en Kabylie, ont subi l'année dernière de feux de forêt ravageurs, il est permis de dire que l'exemple courageux de ce couple brésilien est à méditer et... en toute urgence.