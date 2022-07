À l’issue d’une commission rogatoire dépêchée d’Alger La DAS de Annaba et son époux interpelés 17 Juil 2022 Annaba 21302 fois Salah-Eddine Décidément, à Annaba, un scandale en cache un autre. Quelques jours après l’arrestation en flagrant délit du directeur de l’ANADE pour corruption et qui vient d’être condamné à trois ans de prison ferme, c’est un autre haut responsable qui passe à la trappe. Il s’agit de la directrice de l’action sociale d’Annaba (DAS). En effet, nous apprenons à ce sujet de source sécuritaire que des incorruptibles, versés dans la lutte contre la corruption et crimes économiques, ont été dépêchés à Annaba, par le procureur de la République près le tribunal de Sidi-M’hamed (Alger) dans le cadre d’une commission rogatoire, pour des investigations en profondeur ayant trait à une affaire d’escroquerie. Une fois sur les lieux, les limiers se sont intéressés à la maison de la directrice de l’action sociale (DAS) d’Annaba, qui a été passée au peigne-fin. À l’issue des expertises, est-il précisé par notre source, la DAS et son époux ont été interpellés, hier dimanche. Au moment où nous mettons sous presse, aucune info n’a filtré sur les tenants et aboutissements de cette nouvelle affaire, qui est venue éclabousser la Coquette.