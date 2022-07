Coline de Sidi Aïssa à Annaba L’insalubrité règne 17 Juil 2022 Annaba 837 fois L’insalubrité règne Khadidja Rayenne Une semaine s’est écoulée depuis la célébration de la fête de l’Aïd et les déchets ménagers jonchent toujours la cité Sidi Aïssa. Ecœurés par cette situation, les habitants de ce quartier se plaignent des montagnes d’ordures entassées à même le sol, depuis sept jours déjà, desquelles émanent des odeurs nauséabondes. Certains d’entre ceux-ci ont pris l’initiative de bruler une partie des déchets, pour en diminuer un tant soit peu le volume. Les équipes de ramassage n’ont pas procédé à la collecte journalière de la route de Sidi Aïssa qui va jusqu’à l’intersection menant vers Seraïdi et les plages du front de mer (Ain Achir, C.R.F). Parmi les déchets on retrouve de tout ; des peaux, des têtes, des cornes et d’autres membres de mouton, qui ont été jetés en pleine nature, transformant le paysage en une véritable déchèterie à ciel ouvert. Tant et si bien que certains animaux, dont des chiens errants, ont fait des lieux une gigantesque mangeoire. « C’est devenu insupportable, depuis le jour de l’aïd on vit un véritable calvaire », s’indigne une habitante du quartier. A signaler, que les habitants du quartier évoqué, ainsi que ceux de la cité AADL de Sidi Achour ont pris l’initiative d’incinérer les déchets qui n’ont pas été enlevés par les organismes chargés de la voirie. Ces mêmes habitants confient à regret qu’ils n’ont pas trouvé d’autres solutions à ce problème. La question qui se pose est de savoir jusqu’à quand cette situation va-t-elle se prolonger?