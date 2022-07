STADE DU 19 MAI 56 EN CHANTIER Un jeune ouvrier fait une chute mortelle de la tribune officielle 17 Juil 2022 Annaba 434 fois Un jeune ouvrier fait une chute mortelle de la tribune officielle On apprend de sources bien informées qu’un jeune ouvrier âgé d’environ trente ans travaillant pour le compte d’une entreprise privée a fait, hier vers 10 heures du matin, une chute mortelle de la toiture du la tribune officielle du stade du 19 mai 56. Tout a commencé lorsque ce trentenaire en compagnie des autres travailleurs s’était mis à décaper le pax alu (paxalumine) du toit de la tribune en posant son pied sur une partie tenant à peine ; il chuta brusquement dans le vide et s’écrasa au sol. Il décéda sur le coup », a-t-on appris d’un témoin oculaire. « Ce matin je l’ai vu entrer. Il tenait à la main un pot de café. Puis comme d’habitude il m’a salué. Le pauvre ne savait pas que la mort allait le happer », nous a racontés ce témoin les larmes aux yeux. « Il est originaire de Barika commune de Batna. Cela fait deux à trois jours depuis qu’il a commencé à travailler. Ayant appris sa chute mortelle, ses parents se sont déplacés et ont identifié la dépouille de leur enfant avant qu’elle ne soit déposée à la morgue », nous a-t-on encore rapporté. Une enquête a été diligentée par les services compétents pour déterminer les causes et les circonstances du décès de ce jeune homme. A ce propos des témoins nous ont fait savoir que les chutes mortelles survenues sur les chantiers sont souvent dues au non-respect des consignes de sécurité et au refus ou à la non application du port de vêtements et autres moyens de sécurité tels que les chaussures, les gants, le casque, les lunettes, ceintures ect . Nejmedine Zéroug