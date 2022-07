Rond-point de Sidi Brahim à Annaba Accident mortel d’un motocycliste 17 Juil 2022 Annaba 348 fois Accident mortel d’un motocycliste Ahmed Chabi Il était 6 heures du matin, hier, dimanche 17 juillet, lorsqu’un motocycliste âgé de 48 ans a dérapé et heurté de plein fouet un pylône à Sidi Brahim. Le malheureux est mort sur le coup à la suite de la violence du choc subi. Son passagers est quant à lui gravement atteint d’après les témoignages que nous avons pu recueillir. Les éléments de la protection civile ainsi que ceux du commissariat de proximité du quatrième arrondissement étaient sur les lieux du drame. Le blessé a été évacué vers les urgences médicales et la dépouille du motocycliste vers la morgue centrale. Le service de la médecine légale déterminera avec exactitude les causes de ce décès qui vient endeuille de bon matin la famille de la victime. Les policiers ont ouvert une enquête