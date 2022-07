Population carcérale de Constantine Réhabiliter par la formation 17 Juil 2022 Constantine 287 fois Réhabiliter par la formation K. Depuis quelques jours, les cadres formateurs de l’ANGEM (Agence nationale de gestion du micro-crédit) sont à pied d’œuvre afin de préparer les cycles de formation qui seront, initialement, prodigués à la population carcérale. Ces cycles de formation s’inscrivent dans le cadre de la convention signée entre les deux départements ministériels, à savoir le ministère de la justice et le ministère-délégué auprès du premier ministre chargé des micro-entreprises, dont l’objectif est de faciliter la réinsertion socioprofessionnelle des détenus, nous confie Imad Mohamed Bengheilia, chargé de la communication au niveau de l’agence de Constantine. Ainsi, les trois établissements pénitentiaires Koudiat, El Khroub et Boussouf en l’occurrence, sont d’ores et déjà concernés par des cycles de formation axés sur la création et la gestion, financière et administrative, d’une micro-entreprise, a-t-il tenu à préciser. Et dans cette optique, le siège du service externe chargé de la réinsertion des détenus ayant purgé leur peine de prison, sis au plateau El Mansourah, a abrité, dernièrement, une réunion dite de coordination avant l’entame de cette opération. Présidée par Zoubir Loucif, chef de service de ladite structure, cette rencontre a permis aux participants de mettre au clair certains points qu’ils estiment nécessaire avant le jour J. Sur ce dossier, nous reviendrons avec plus de détails et de chiffres dans nos prochaines éditions.