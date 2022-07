Aires de stationnement à Constantine L’anarchie règne en maître 17 Juil 2022 Constantine 533 fois L’anarchie règne en maître K. En dépit des mesures prises par les services concernés, la fin du problème des parkings sauvages n’est pas, semble-t-il, pour demain. Un constat que tous les usagers partagent. Ainsi, les gardiens autoproclamés font toujours la loi dans ces aires de stationnement qu’ils occupent, à dire vrai, dans une indifférence totale. Ils défient, ainsi, et les usagers de la route, parmi les automobilistes, et les services concernés. Devant un véritable phénomène de racket, qui ne dit pas son nom, les usagers ne savent plus à quel saint se vouer. Il est toujours de rappeler, à ce propos, que la loi 14/21 comprend : une peine d’emprisonnement, de 6 mois à 2 ans, et une amende pouvant aller jusqu’à 25.000 DA, contre toute personne qui utilise la route ou partie de celle-ci ou un espace public ou privé comme parking sans permis et sans autorisation des services concernés, l’APC en l’occurrence. Dans ce sillage, des parkingeurs ont été interpellés, dans divers endroits de la ville, à Daksi, à la rue Abane Ramdane et à proximité du CHU Benbadis, entre autres, où l’anarchie règne en maîtresse des lieux ? Ces opérations, ou plutôt des arrestations qui en appellent à d’autres, a tenu à dire un automobiliste, rencontré, hier, au centre-ville. Celui-ci n’a pas hésité à pointer un doigt accusateur en direction des services municipaux, en particulier, appelés, estime-t-il, à assumer pleinement leur responsabilité. La loi devrait être, tout simplement, appliquée, a-t-il tenu à insister. Notre interlocuteur n’a pas du tout caché sa colère face à l’exploitation illicite de la voie publique par ces parkingueurs illégaux. Une colère qu’il partage, selon lui, avec de nombreux usagers de la route. En attendant que ladite loi soit appliquée dans sa totalité, les usagers des aires de stationnement sont appelés à prendre leur mal en patience.