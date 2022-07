Centre d’enfouissement de Batna Quatre incendiaires seraient impliqués 15 Juil 2022 Batna 2212 fois Quatre incendiaires seraient impliqués Un incendie s'est déclaré durant la matinée du mercredi 13 juillet, dans le Centre d’Enfouissement Technique (CET), se trouvant en contrebas de la double voie du contournement Sud de la ville de Batna. Réagissant à ces faits considérés comme étant de nature criminelle, les responsables du centre indiquent que les surveillants et les agents de sécurité en service ont été surpris de trouver quatre individus à l'intérieur de la décharge publique contrôlée. Il s’agit de personnes étrangères à l'organisme de la gestion des déchets solides et n'ayant aucune raison de se trouver sur ces lieux. Alertés, les agents de la Protection civile de l'unité principale de la ville, sont intervenus sur site pour éteindre les flammes, circonscrire les feux et éviter une catastrophe avec l'émission de fumées nocives qui auraient dérangé, à coup sûr, les habitants vivant à proximité, déjà, affectés par des odeurs insupportables faisant leurs effets de jour comme de nuit. Informés à ce sujet, des éléments des services de la police judiciaire se sont déplacés sur les lieux pour ouvrir une enquête sur cette affaire où les quatre intrus sont soupçonnés d'avoir provoqué le départ des feux. Dans un communiqué largement diffusé à l'échelle locale, la direction du CET de la wilaya dénonce les comportements criminels et irresponsables commis par des individus douteux. Ceux-ci ciblent une décharge publique pour y mettre délibérément le feu. On est en droit de se poser la question suivante : Que gagnent, donc, les individus qui ont commis cet acte ? Sachant que le CET en question, implanté à quelques encablures de la wilaya, qui s'étale sur quatre hectares, traite à l’air libre de 200.000 tonnes de résidus solides. Cependant, il se singularise, aujourd'hui, par les odeurs nauséabondes, empoisonnant la vie quotidienne des riverains. Nasreddine Bakha