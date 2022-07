On Me Recherche Johnny Hallyday On me recherche en Bourgogne On me recherche en Vendée On me recherche en Gascogne On me cherche dans le Lyonnais Mon visage et mes empreintes Sont diffusés chaque jour Par des gendarmes qui pointent Leurs sales gueules aux carrefours On me recherche en Touraine On me recherche en Provence On me cherche en Aquitaine Et dans toute l'Ile de France J'avais trois copains de cavale Un salaud les a donnés Ils pourrissent en centrale Et j'ai juré de les venger Y a des villes et des villages Qu'il vaut mieux plus traverser La seule vue de mon passage Ferait boucler toute la contrée Ah oui Pour tout souvenir d'enfance Je ne connais que le vent Et sous le soleil qui danse Les silhouettes des truands Quelque part dans un village Y a trois planches et quatre murs Une petite vieille et un petit vieux Qui me cacheront c'est sûr Dans leur jardin sous un arbre A la pelle et au râteau J'ai planqué toutes mes armes Quatre flingues et trois couteaux On me recherche à Créteil On me recherche à Bordeaux Dans les faubourgs de Marseille Et les clandés de Saint-Malo Oui, Saint-Malo On me cherche à Besançon On me cherche à Montpellier S'ils veulent toucher ma rançon Faudra d'abord me tuer Me tuer S'ils veulent toucher ma rançon Faudra d'abord me buter Me buter S'ils veulent toucher ma rançon Oui, faudra d'abord me tuer Me tuer.