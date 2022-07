MUSIQUE Marie par Johnny Hallyday FacebookTwitterEmail Paroles de la chanson Oh Marie si tu savais Tout le mal que l'on me fait Oh Marie si je pouvais Dans tes bras nus Me reposer Est venue mon innocence Tu étais pour moi ma dernière chance Peu à peu tu disparais Malgré mes efforts désespérés Et rien ne sera jamais plus pareil J'ai vu plus d'horreurs que de merveilles Les hommes sont devenus fous à lier Je donnerais tout pour oublier Oh Marie si tu savais Tout le mal que l'on me fait Oh Marie si je pouvais Dans tes bras nus, Me reposer Et je cours toute la journée Sans savoir où je vais Dans le bruit dans la fumée Je vois des ombres s'entretuer Demain ce sera le grand jour Il faudra faire preuve de bravoure Pour monter au front en première ligne Oh marie je t'en prie fais moi un signe Allongé dans l'herbe, je m'éveille J'ai vu la mort dans son plus simple appareil Elle m'a promis des vacances Oui la mort m'a promis sa dernière danse Oh Marie si tu savais Tout le mal que l'on m'a fait Oh Marie j'attendrai Qu'au ciel tu viennes Me retrouver Oh Marie j'attendrai Qu'au ciel tu viennes Me retrouver