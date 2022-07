PAR BOB MARLEY NO WOMAN NO CRY

Paroles de la chanson No woman no cry (traduction) par Bob Marley Non femme ne pleure pas Non femme ne pleure pas Je me rappelle du temps où nous nous asseyions dans la cour de Trenchtown Nous regardions les hypocrites qui voulaient se joindre aux gens biens Oh mes bons amis, nous nous sommes perdus le long du chemin Dans ce futur prometteur, vous ne pouvez pas oublier votre passé Alors essuyez vos larmes et : Non femme ne pleure pas Non femme ne pleure pas Oh ma chérie, ne verse pas de larmes Non femme ne pleure pas Je me rappelle du temps où nous nous asseyions dans la cour de Trenchtown Et puis Georgie tout la nuit mettait du bois dans le feu Et on cuisinait notre repas de maïs Lequel je partagerai avec toi Mes pieds sont mon seul moyen de transport C'est pourquoi je dois il y aller Mais j'espère Que tout ira bien Que tout ira bien Que tout ira bien Mais femme ne pleure pas Non femme ne pleure pas Oh ma chérie, ne verse pas de larmes Non femme ne pleure pas