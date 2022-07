roch voisine hélèné rock voisine hélèné Paroles Seul sur le sable, les yeux dans l'eau Mon rêve était trop beau L'été qui s'achève, tu partiras À cent mille lieues de moi Comment oublier ton sourire Et tellement de souvenirs Nos jeux dans les vagues près du quai Je n'ai vu le temps passer L'amour sur la plage désertée Nos corps brûlés, enlacés Comment t'aimer si tu t'en vas Dans ton pays loin là-bas-bas-bas-bas-bas Hélène, things you do Make me crazy about you Pourquoi tu pars, reste ici J'ai tant besoin d'une amie Hélène, things you do Make me crazy about you Pourquoi tu pars si loin de moi Là où le vent te porte loin de mon cœur qui bat Hélène, things you do Make me crazy about you Pourquoi tu pars, reste ici Reste encore juste une nuit Seul sur le sable, les yeux dans l'eau Mon rêve était trop beau L'été qui s'achève, tu partiras À cent mille lieux de moi Comment t'aimer si tu t'en vas Dans ton pays loin là-bas Dans ton pays loin là-bas-bas-bas-bas-bas Dans ton pays loin de moi