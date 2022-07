L'arme de la solidarité par Abdou BENABBOU De quoi est donc le nom de cette tenace malédiction qui frappe la terre entière ? L'Europe brûle quand elle n'est pas assommée par une canicule jamais connue, l'Amérique n'est pas en reste et on annonce de partout que la pandémie entame sa septième vague. Timide euphémisme pour ne pas avouer que le virus corona a définitivement et pour l'éternité pris place dans le monde entier. Au cœur du malheureux Sri Lanka un anonyme résume avec un langage cru la démence d'une maléfique nature qui n'a pas encore dit son dernier mot. Il affirme qu'aujourd'hui même une miche de pain coûte cher. La terrible densité du constat a une odeur universelle puisque la majorité de la population mondiale a les pieds et la tête dans la gadoue. On a l'impression que la valeur du blé a déclassé celle de l'or, un peu comme si le blé s'est lancé à la conquête de la suprématie qu'accordait l'homo sapiens au feu dans la préhistoire. Malheureusement le pessimisme devient indécrottable car le profil déroutant du présent annonce un futur encore plus désagréable malgré les tentatives de résistances humaines pour que la damnation ne soit pas perpétuelle. L'enfer de la crise économique n'est qu'à son début. Il s'allie doucement avec perversité avec l'entame notable de la décadence de la civilisation dominante qui a prise sur le monde d'aujourd'hui. Les incendies crépitent partout. L'odeur de cramoisi n'est pas présente uniquement dans les forêts. Ils ont fini par gagner les cœurs et les esprits. Alors, dans l'incapacité de trouver des convenances heureuses, les hommes multiplient les accusations mutuelles en demeurant résolus que seule la croisée des fers est la solution à leurs déboires. Avec des calculs et des visions réduits, le mot d'ordre est accordé aux guerres sous toutes leurs formes. N'échappent aux fournaises maléfiques qui se répètent chaque début de siècles, depuis l'empire romain, que les peuples qui font de la solidarité et de l'humanisme leur raison d'être.