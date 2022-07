Président Tebboune: les festivités du soixantenaire de l'indépendance ont permis aux jeunes générations de mi

Président Tebboune: les festivités du soixantenaire de l'indépendance ont permis aux jeunes générations de mieux connaitre l'histoire de leur pays 17 Juil 2022 À la une 3213 fois les festivités du soixantenaire de l'indépendance ont permis aux jeunes générations de mieux connaitre l'histoire de leur pays Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lors d'une réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, que les festivités célébrant le 60e anniversaire de l'indépendance organisées après plus de 30 ans d'absence, avaient permis aux jeunes générations de mieux connaitre l'histoire de leur pays et ses potentialités. Concernant un exposé présenté lors du Conseil des ministres sur les festivités célébrant le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le Président de la République a adressé ses "remerciements à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de cet évènement, en tête desquels l'Armée nationale populaire (ANP) et toutes les autres institutions nationales qui ont pris part à cet important évènement", lit-on dans le communiqué. "Ces festivités, organisées après plus de trente ans d'absence, ont permis aux jeunes générations de mieux connaitre l'histoire de leur pays et ses potentialités", a souligné le Président Tebboune.