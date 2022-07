Skikda /Distribution d’eau à Boulekroud Ça fait le yoyo… 18 Juil 2022 Régions 523 fois Ça fait le yoyo… M. Les habitants de Boulakroud un quartier périphérique de Skikda, sont privés d’eau depuis plus d’une semaine. Notons que cette situation se répète tout au long de l’année. Les riverains ont attendu pendant neuf jours, pour que daigne enfin l’Algérienne Des Eaux (ADE) à ouvrir les vannes et à alimenter en eau les habitants en cette période de canicule épouvantable. L'eau a commencé finalement à couler dans les robinets, le jeudi 13 juillet, à 17 heures. Une fuite d’eau visible sur la chaussée serait cependant à l’origine de la faiblesse du débit, un frein au remplissage des réservoirs situés en hauteur qui sont vides depuis maintenant 17 jours. L’arrêt à 22 heures, de l’approvisionnement en eau est la conséquence de cette situation. Il faut noter que les machines à laver ne fonctionnent pas avec un débit médiocre, à basse pression. « Nous avons songé à une réouverture des vannes, avec un débit d'écoulement permettant le remplissage de nos réservoirs, mais voilà qu'une panne d'électricité affectant tout le quartier et qui a duré comme d'habitude assez longtemps, soit de 22h30 à 00h45, a fait voler en éclat l'espoir de la réouverture des vannes. C’est une situation qui dure depuis plus de vingt ans. Les responsables de l'ADE de Skikda, malgré toutes nos interventions, n'ont rien fait pour mettre un terme à notre calvaire qui perdure. Nous sommes obligés de nous alimenter en eau au moyen de trois m3 à 2.000 dinars. Selon les habitants, « cette zone est en train de s'urbaniser, grâce aux promoteurs, à une cadence non négligeable. Malgré cela, l'ADE n'envisage aucune solution pour régler ce problème qui peut déboucher sur une situation ingérable ». Et d’enchaîner: « Au cours de l'inauguration de la future station de dessalement d'Oran, le Président de la république avait instruit les responsables du secteur de l'Eau, d’éviter les coupures d'eau prolongées et à combattre voire proscrire les coupures de plus de deux jours d’affilée. Les responsables de l’ADE, par pour des raisons qu’on ignore ne sont pas en phase avec cette interdiction présidentielle. Ils auraient pu avec l’événement de la fête nationale du 05 juillet, faire d’effort pour nous alimenter en eau, une manière de nous faire oublier notre calvaire pendant ce temps. Hélas, ce jour de fête fut pour nous une suite des corvées de remplissage de nos bouteilles et jerricans. Les responsables de l'ADE devraient répondre de cette situation de privations qui subissent les citoyens de Boulakroud. En effet depuis mardi 5 juillet jusqu'à mercredi 13 juillet, nous avons, encore une fois, vécu une rupture d’alimentation en d'eau et ce n'est qu'à 23 heures, tard dans la nuit, que l'ADE locale a ouvert les vannes, ce qui signifie une nuit blanche aux habitants du quartier, puisque l’eau a cessé de couler avant le lever du jour », ont-ils dénoncé.