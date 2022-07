Les incendies font rage à Skikda Des Canadairs, vite ! 18 Juil 2022 Régions 431 fois Des Canadairs, vite ! Imed Moues Les soldats du feu représentés par l'unité principale, appuyés par celles de Skikda, Ramdane Djamel, El Harrouch, du secteur portuaire et la colonne mobile luttent sans relâche contre les incendies survenus dans des buissons et arbres fruitiers de la région d’Oued Medni. L’opération a été dirigée par le directeur de la protection civile de la wilaya de Skikda et le lieutenant-colonel Saddek Derouat. Des responsables des unités opérationnelles y ont participé en étroite collaboration avec le Comité de wilaya pour la protection des forêts. La Direction de la Protection Civile (DPC) a sollicité l'appui de sa hiérarchie pour atteler les avions à l'extinction des feux de forêt. L’opération a connu également la participation des institutions publiques de wilaya (ADE, services municipaux, ECONEG et Cleanski, société de développement des espaces verts). Elles ont approvisionné en eau les camions de pompiers. Les agents de la Protection civile ont fait d’énormes efforts pour contrôler et maîtriser l'incendie et empêcher sa propagation aux groupements d’habitation avoisinants, malgré les voies difficiles et la vitesse des vents d'est au nord-est de 20 à 30 kilomètres par heure. Ces facteurs ont contribué à la propagation de l'incendie. Les flammes ont ravagé plusieurs hectares de buissons, d'arbustes et quelques oliviers et figuiers. Le processus de surveillance et de la sécurisation du périmètre se poursuit jusqu'à présent. Heureusement, aucune victime n’a été déplorée. Par ailleurs, les équipes de secours et de lutte contre les incendies de l'unité secondaire, Ramdane Djamel, secondées par l'unité principale et le convoi mobile, sont intervenues avant-hier dimanche, 17 juillet, vers 13h34 afin d'éteindre un feu de brousse dans la zone de Kerbaa relevant de la commune de Ben Bechir. Les agents de la Protection civile ont réussi à empêcher la propagation du feu vers un groupement d’habitation, des vergers avoisinants et deux étables pour vaches. Le processus d’extinction a duré plus de trois heures, malgré la topographie difficile dans la zone.