CANICULE SAHARIENNE EN EUROPE Pour la 1ère fois, le thermomètre pourrait atteindre 40°C en Grande Bretagne Placeholder LSA PUBLIÉ 19-07-2022, 10:00 Se rafraîchir à n'importe quel prix Se rafraîchir à n'importe quel prix Selon une nouvelle étude publiée par la célèbre revue scientifique “Nature”, l’Europe est devenue un véritable hotspot pour les canicules. “Nous avons constaté des tendances à la hausse au cours des 42 dernières années qui sont trois à quatre fois plus rapides que ce que nous observons dans le reste des latitudes tempérées septentrionales.” Une augmentation des chaleurs extrêmes a été observée dans le monde entier au cours des dernières décennies. En Europe, selon la nouvelle étude publiée par Nature, il y a même eu “une augmentation particulièrement forte” depuis la canicule de l’été 2003, qui a fait environ 70.000 morts. “On s’attend à ce que les vagues de chaleur européennes augmentent de manière disproportionnée à l’avenir par rapport aux températures mondiales moyennes”, déclarent les chercheurs. Les causes sont encore très incertaines, mais les chercheurs pensent que ces canicules sont liées à des changements dans la circulation de l’air. Et plus précisément à l’apparition d’un double jet stream au-dessus de l’Eurasie, qui perdure de plus en plus longtemps. Ce phénomène expliquerait presque entièrement l’apparition plus fréquente de vagues de chaleur en Europe occidentale et d’environ 30% la tendance à la hausse observée en Europe. “En Europe occidentale, les systèmes météorologiques proviennent principalement de l’océan Atlantique, ce qui leur confère un effet rafraîchissant. Cependant, lors d’un double jet stream, la direction des systèmes météorologiques change vers le nord, ce qui peut entraîner des vagues de chaleur prolongées sur l’Europe occidentale”, explique Efi Rousi, chercheur principal à l’Institut royal météorologique des Pays-Bas (KNMI). En effet, lors d’un double jet stream, l’air chaud vient du Sahara. Les zones à haute pression avec de l’air chaud ne sont donc pas repoussées par le jet stream normal et restent coincées, peut-on lire dans le Nieuwsblad. En Méditerranée et en Europe de l’Est, les vagues de chaleurs prolongées seraient également dues à la déshydratation des sols. Pour la première fois dans l'histoire, 40° en Grande-Breragne La multiplication des vagues de chaleur est une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence. Cette chaleur extrême, encore présente en France, frappe désormais de plein fouet la Grande-Bretagne, où le mercure devrait dépasser mardi la barre des 40 degrés, de manière inédite. Le record britannique remonte au 25 juillet 2019, avec 38,7 degrés relevés à Cambridge. Lundi déjà, 38,1°C ont été relevés dans l’est de l’Angleterre, température la plus élevée cette année, la troisième jamais enregistrée au Royaume-Uni. Le Pays de Galles a battu son record avec 37,1°C, et à Londres, il faisait 37,5°C. Pour la première fois, l’Agence de sécurité sanitaire britannique a émis une alerte de niveau 4, le plus élevé, correspondant à une urgence nationale, mettant en garde contre les risques que la chaleur fait peser même sur les personnes jeunes et/ou en bonne santé. Certaines écoles resteront fermées, tandis que d’importantes perturbations sont attendues dans les transports. Côté politique, le gouvernement a été accusé de prendre le phénomène à la légère. Le Premier ministre démissionnaire Boris Johnson a été critiqué pour avoir séché une réunion d’urgence sur la crise dimanche, préférant assister à un pot de départ dans sa résidence secondaire de fonction. Le corps médical a par ailleurs condamné les commentaires du vice-Premier ministre Dominic Raab, qui a dit aux Britanniques de “profiter du soleil”. Dans l’Irlande voisine, il faisait 33 degrés à Dublin lundi, soit la plus haute température depuis 1887. 14000 hectares en fumée en France D'autre part, la carte de France a viré au cramoisi sur une large partie de la façade atlantique, avec 15 départements en vigilance rouge canicule, dont la Gironde, où le feu a regagné en intensité dimanche. 14000 hectares ont été dévorés par les flammes. Dimanche soir, le brasier en Gironde a regagné du terrain à la faveur de vents tourbillonnants. Il a dévoré 14.000 hectares de végétation, a indiqué la préfecture lundi matin. Il avait entraîné dimanche de nouvelles évacuations dans le secteur de Landiras. Selon les pompiers - qui sont désormais 1.700 mobilisés selon la préfecture -, 16.200 vacanciers au total ont dû plier bagages en urgence depuis mardi. À la Teste-de-Buch, “le feu est arrivé à la mer” et se dirigeait vers le sud, avait indiqué dimanche soir la préfecture. Sur des vidéos amateurs, on pouvait voir l’immense brasier dévorant la plage de la Lagune, au sud de la dune du Pilat. Source : divers Placeholder LSA PUBLIÉ 19-07-2022, 10:00