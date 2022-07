Production audiovisuelle à Annaba Talents, on vous attend ! 19 Juil 2022 Annaba 48 fois Talents, on vous attend ! Hanine Boucenna Vous avez l’âme d’un artiste ? Ou un jeune créateur de contenu ? Si vous voulez montrer votre talent, la direction de la culture et des arts de la wilaya d’Annaba a pris l’initiative, cette fois, de faire partager votre passion, voire vous accompagner et stimuler vos limites créatives, et ce en collaboration avec l’Association culturelle Adjrass, via l’organisation d’un concours artistique autour de la meilleure production audiovisuelle traitant de facettes du patrimoine matériel et immatériel local.Ce concours, qui intervient dans le cadre de la célébration du 60 ème anniversaire du recouvrement de l’indépendance et de la souveraineté nationale, s’adresse à tous les jeunes passionnés âgés plus de 16 ans, qui souhaitent utiliser leur art comme outil d’expression de leur talent et leur créativité dans le domaine de l’audiovisuel.Cette compétition tend à rassembler des jeunes talents locaux autour d’une thématique commune s’agissant de la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel que recèle la ville de jujube. Une louable initiative, qui aspire également à encourager et récompenser la créativité des jeunes créateurs de contenus audiovisuels amateurs, voire promouvoir le 7ème art, ainsi que la pratique de l’audiovisuel dans la région, en donnant l’occasion à ces jeunes talents de s’exprimer, de se rencontrer et d’échanger leurs expériences dans ce champ artistique.Pour participer à ce concours, les réalisateurs doivent présenter une production audiovisuelle accompagnée d’un générique d’une durée maximale de 10 minutes. Les organisateurs font savoir que la production audiovisuelle doit comprendre un texte approprié linguistiquement avec un morceau musical en relation avec le thème. Il est ainsi demandé aux participants de respecter d’autre consignes, parmi lesquelles la présentation des œuvres audiovisuelles basées sur des scénarii originaux.A noter, que les œuvres seront soumises à l’appréciation un jury reconnus du monde audiovisuel composé des enseignants universitaires relevant du département des sciences de la communication et de l’information. Ce, à l’image du Pr Dalila Gharouba, Dr.Hassina Bouchikh, l’enseignante chercheure, Mme Fatima Zohra Bouledroua, ainsi que M. Mohamed Lakhdar Boubaker, enseignant à l’institut de formation musicale.Ce comité de sélection se chargera d’examiner les œuvres en fonction des critères de sélection bien définis à savoir la pertinence des œuvres aux conditions définies dans le règlement du concours, l’originalité de la production et bien d’autres. Les esprits inventifs ont encore jusqu’au 21 juillet, soit ce jeudi pour participer.Il suffit juste d’envoyer un CD accompagné d’un formulaire de participation à la direction de la culture. Des prix d’encouragement seront décernés aux 3 premiers lauréats, a l’issue de ce concours.