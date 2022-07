Entretien des chaussées à Constantine Le maire sort le chéquier… et pose ses conditions 19 Juil 2022 Constantine 3555 fois Le maire sort le chéquier… et pose ses conditions Mallem La commune de Constantine a dégagé une enveloppe d’un montant globale de 31 milliards de centimes pour la remise en état des routes à l’intérieur de la ville.Ce montant a été scindé en deux tranches, l’une de 13 milliardsde centimes et la seconde d’une valeur de 18 milliards, toutes deux réservées au réaménagement de la chaussée des différents quartiers. Commentant cette opération devant la presse, le président de l’APC, M. Charaf Bensari a déclaré que ses services ne lanceront les travaux projetés, qu’une fois toutes les réserveslevées, et ce, dansle but d’en assurer le succès etd’éviter les insuffisancesqui pourraient surgir une fois ces chantiers livrés. M. Bensari a ajouté que l’APC a tenu à faire participer des représentants de la société civile dans la prise des décisions relatives auxdits travaux. Il a expliqué que 13 milliards de centimes sont destinés à la remise en état des routes de cinq quartiers, qui connaissent des dégradations avancées. C’est le cas des routes d’Ain-El-Barda, un des plus grands quartiers de la partie nord de la ville, qui n’ont jamais été bitumées. C’est le cas aussi pour les cités El-Gammas, Benchergui, une partie de Sidi-M’cid et Oued-El-Had.De son côté, M. Abdelhakim Lafouala, vice-président chargé des réalisations et de l’urbanisme fait savoir que le second programme de 18 milliards de centimes profitera au Faubourg Emir Abdelkader et Bab-El-Kantara et au quartier de Boumerzoug. Ceci en assurant que ces projets ne représentent qu’une partie du vaste programme visant à l’amélioration du cadre de vie général de la ville et qu’ils seront bientôt suivis par d’autres au bénéfice de tous les quartiers, qui nécessitent une prise en charge.A une question se rapportant aux fuites d’eau survenant assez souvent au niveau de la cité Emir Abdelkader et qui empêcheront inévitablement le déroulement des travaux prévus dans ce quartier, le maire de Constantine a répondu que ses services travailleront en priorité dans les zone où ces problèmes de déperdition ne sont pas signalés, afin de gagner du temps. « Les travaux toucheront ensuite les autres zones une fois que les réserves seront levées par l’intervention de la Seaco (Société de L'eau et de L'assainissement de Constantine) », rassure cet élu. A une autre question se rapportant au chantier de confortement de la chaussée et des immeubles de l’avenue Tatache, au centre-ville, le maire a indiqué que ce vaste chantier a été confié à l’entreprise Cosider et que l’enveloppe financière qui sera attribuée à ce projet n’a pas encore été évaluée, les études de ce projet étant encore en cours.Enfin, le P/APC a terminé en signalant que tous les travaux d’aménagement et de réaménagement ont été inscrits après des consultations menées avec les responsables des associations de quartiers et en coordination avec la direction de l’urbanisme.