Insalubrité à Hamma Bouziane Vers une épidémie de méningite ? 18 Juil 2022 Constantine

Vers une épidémie de méningite ?

Rafik S.

Des habitants de la ville de Hamma Bouziane se plaignent de la dégradation de l'état du canal de l'irrigation des terres agricoles, qui traverse la ville de bout en bout de la sortie de la ville vers la commune de Didouche Mourad, jusqu'à sa partie inférieure du côté de la cité Bshir. Ce canal qui achemine de l'eau à partir de la nappe phréatique « Skhoune », s'est asséchée subitement, depuis environ une quinzaine de jours sans aucune explication de la part des directions de l'hydraulique, les services agricoles ou les autorités locales de la commune de Hamma Bouziane. Ainsi, en plus du grand préjudice qui a été causé aux agriculteurs, qui n'ont plus d'eau pour irriguer leurs vergers et potagers, le canal est devenu actuellement un vrai dépotoir rempli de toutes sortes de déchets jetés par certains citoyens inconscients. Ceci alors que d'autres utilisent ce canal qui se faufile au milieu des habitations de la ville pour évacuer leurs eaux usées. Ce qui provoque des odeurs nauséabondes difficiles à supporter par les habitants, en plus de la prolifération de toute sorte d'insectes qui rendent leur vie infernale, surtout en soirée avec l'augmentation de la chaleur. Les citoyens sont obligés de subir cette situation intolérable, devant l'indifférence totale des autorités locales, à leur tête la commune, en dépit des réclamations qu'ils ont soulevées en sollicitant une intervention urgente pour régler ce problème. Nos interlocuteurs évoquent aujourd'hui le risque de contamination, qu'encourent leurs familles par les maladies transmissibles par l'eau, surtout après qu'ils ont appris, hier que deux enfants ont été atteints par la méningite et qu'ils ont été évacués en d'urgence vers le CHU de Constantine, au vu de la gravité de leur état de santé. Ces citoyens indiquent qu'ils ne comprennent pas les raisons de la coupure inexpliquée de l'acheminement de l'eau à travers le canal, qui risque de provoquer une véritable catastrophe écologique et sanitaire, si elle venait à perdurer.