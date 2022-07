Saison estivale à Skikda La chasse aux clandos se poursuit 19 Juil 2022 Régions 181 fois La chasse aux clandos se poursuit M. Une descente des services de sécurité a été menée à travers les plages des communes de Skikda, plus exactement celles de Larbi Ben M'hidi et de Filfila. L’opération de contrôle a commencé au poste de garde numéro un, et s’est étendue jusqu'au poste de garde numéro huit. Les éléments des sections de la gendarmerie nationale affiliées à la brigade territoriale, ont saisi 13 parasols. Ces derniers ont été plantés par des inconnues dans la plage du poste numéro six, commune de Filfila. Un récépissé de dépôt de la saisie a été remis au responsable du parc communal de la wilaya qui en a accusé réception. Sept personnes ont été interpellées pour exploitation illégale de parking dont quatre qui opéraient sur les aires de stationnement de la commune de Fil-Fila à savoir H. B., F. F., B. A., et K.A., ainsi que trois autres qui avaient jeté leur dévolu sur le parc de stationnement des plages de Larbi Ben M’hidi, à savoir B.W., R. J. et B. K. Le procureur de la République près le tribunal de la wilaya a été informé de ces faits pour enquêter sur ces faits. Les prévenus ont été présentés à la justice par la gendarmerie nationale au terme de ses investigations. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la sécurisation de la saison estivale et de la lutte contre l'exploitation des plages et parking sans droit de concession et en application de la décision de wilaya n°1634 du 09 juin 2022, relative à l’accès gratuit aux plages autorisées à la baignade.