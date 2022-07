Activité portuaire à Skikda Ça va crescendo 19 Juil 2022 Régions 354 fois Ça va crescendo L’Entreprise Portuaire de Skikda (EPS) a enregistré une croissance positive en matière de trafic de marchandises et de conteneurs pour l’exercice 2022, selon Abdelmalek Hamitcha chargé de communication auprès de l’EPS. L’activité commerciale de cette entreprise a enregistré durant le premier semestre 2022 une augmentation remarquable de 51% par rapport à l’exercice 2021. Elle a connu un échange de marchandise de 2,3 millions de tonnes durant les six premiers mois de l’année 2022. Selon le même responsable, ce qui attire l’attention c’est l’importante quantité de marchandise exportée à partir du port de Skikda vers l’étranger avoisinant les 941 milles tonnes, constituées dans leur ensemble de matériaux de construction. Durant la même période, le taux de la marchandise importée est de 1,3 million de tonnes de diverses marchandises soit 1 %. De moins que l’an 2021, la même source précisera que l’activité des conteneurs a enregistré des résultats probants durant le premier semestre 2022. Ces résultats lui permettant d’enregistrer une augmentation de 15% comparativement avec la même période de 2021. Le nombre de conteneurs traités durant ce laps de temps est estimé à 77,398 unités. C’est l’augmentation qu’avait enregistré l’entreprise en matière de conteneurs qui avoisine les 612 milles tonnes soit une augmentation de 23% par rapport à l’exercice 2021 pour la même période. L’activité portuaire durant le premier semestre de l’année en cours a enregistré un taux de 11 millions 977 mille tonnes contre un excédent de plus de 12 millions de tonnes pour la période de 2021. S’agissant de l’activité des navires, l’EPS a connu une baisse de 12 %. Le nombre de navires qui ont accosté à Skikda avoisine les 1 022 navires. En termes de recette, l’EPS a réalisé des recettes à hauteur de 5,2 milliards de dinars au 30 juin 2022 soit une baisse de 2 % comparativement avec l’année 2021. Signalons tout de même que le chiffre d’affaire pour le mois de juin 2022 a atteint un milliard de dinars soit une augmentation de 22 % comparativement avec la recette du mois de juin 2021. DjamelDib