Gaspillage à Azzaba Où vont nos impôts ? 19 Juil 2022 Régions 267 fois Où vont nos impôts ? M. Un projet d’installation de nouveaux poteaux d’éclairage public sur une distance d'environ cinq kilomètres linéaires à Azzaba, le long de la route nationale-3 AB communément appelé Trig El Hamara a été lancé, au moment où la ville d’Azzaba croule sous les ordures et les déchets ménagers éparpillés partout. Ce projet suppose la dépose des anciens réverbères et leurs accessoires (dépourvus uniquement de lampes et de couvercles de protection) et la pose de nouveaux candélabres et la construction de leur support. Cette opération assimilée par les citoyens à du gaspillage de l’argent public aurait dû consister en la réhabilitation de l’ancien réseau dont le coût n’aurait certainement pas impacté le budget de la commune qui serait ainsi consacré en priorité, aux dépenses prioritaires et utiles.