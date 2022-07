Stations de pompage à Annaba Un réel casse-tête… 19 Juil 2022 Annaba 8255 fois Un réel casse-tête… K.Khadidja Rayenne En période d’été principalement, l’eau devient un réel besoin et est plus que nécessaire aux riverains. Il est connu que la consommation d’eau et d’électricité montent en flèche en cette période de l’année, ce qui rend la distribution de ces derniers un réel casse-tête pour les organismes concernées. L’algérienne des eaux a mis à disposition des citoyens deux numéros verts, à savoir le 15 93 ou le 06 55 58 04 88, à travers lesquels elle reçoit chaque jour des dizaines d’appels de plaintes d’habitants signalant le manque d’eau. Plusieurs stations de pompage tombent, en effet, en panne en raison de la forte demande durant cette période. Ce qui complique la tâche des équipes de maintenance mobilisées par la direction en permanence. Parmi les interventions effectuéesNous apprenons à ce propos que les agents de compagnie des eaux sont intervenus au niveau du Boulevard du 1er novembre 1954, près des quartiers du Majestic et beau séjour, afin de réparer 7 fuites d’eau, qui étaient signalées dans la zone. Ces mêmes agents sont également intervenusau niveau de la cité de Kalitoussa à proximité de la cité des 200 logements et ont stoppé la fuite qui inondait le quartier. Au niveau du centre-ville une autre équipe a réussi, lundi 18 juillet, à maitriser une autre fuite, à hauteur de la rue du C.N.R.A, non loin du Cours de la Révolution. Malgré ces multiples interventions, bon nombre de quartiers se plaignent du manque de ce liquide précieux et estiment que la distribution reste très faible, par rapport à la demande. De son côté, la direction affirme que les équipes sur terrainprêtent attention à toutes les demandes reçues à travers les numéros vert mis à disposition font de leur mieux pour remédier aux problèmes d’eau qui se posent aux citoyens.