La P-DG de occidental, le DG d’ENI et celui de Total reçus par le chef de l’état Les majors de l’énergie chez Tebboune Abdelmadjid Tebboune a reçu les partenaires de Sonatrach après avoir annoncé le contrat de 4 milliards de dollars qu’ils ont conclu avec la compagnie nationale des hydrocarbures. Le chef de l’état accordant une audience au DG de l’ENILe chef de l’état accordant une audience au DG de l’ENI Une visite loin de revêtir un aspect purement symbolique. Elle atteste de toute l'attention que porte l'Etat à son secteur pétro-gazier. À la compagnie nationale des hydrocarbures à laquelle il tient comme à la prunelle de ses yeux. Et comment cela pourrait-il être autrement lorsque l'on sait qu'elle n'est rien d'autre que l'épine dorsale de l'économie nationale qu'elle porte à bout de bras. Le président de la République a tenu à le souligner. Sonatrach est «l'un des puissants leviers de la souveraineté nationale» avait déclaré Abdelmadjid Tebboune, le 23 juin dernier, à partir d'Oran qui a abrité la XIXe édition des Jeux méditerranéens. Il faut aussi souligner la place majeure qu'elle est appelée à occuper désormais dans un contexte géopolitique dominé par le conflit armé russo-ukrainien, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement de l'Europe en gaz. Ses partenaires historiques, l'Italie en particulier, n'en souffriront pas. C'est dans la foulée de ce contexte qui a conduit à une redistribution des cartes que le chef de l'Etat a annoncé l'important accord pétro-gazier de 4 milliards de dollars, conclu entre Sonatrach et les groupes italien ENI, américain Occidental et français Total. On y décèlera la touche du président de la République. Abdelmadjid Tebboune a, en effet, reçu les partenaires de la compagne nationale des hydrocarbures.. Un signe de l'intérêt hautement politique que recèle cette association composée d'entreprises pétro-gazières de pointure mondiale. Des partenaires précieux pour l'Algérie qui a son mot à dire dans ce domaine. La P-DG d'Occiendental Petroleum, Mme Vicki Hollub, le P-DG de l'ENI, Claudio Descalzi et le vice-président d'exploitation et de production Moyen-Orient et Afrique du Nord de Total Énergies, Laurent Vivier, ont été reçus, mardi par le chef de l'Etat. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et du P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar. La patronne d' «Occiendental Petroleum» a exprimé sa satisfaction quant à la signature d'un accord portant prorogation de l'activité de la société en Algérie avec Sonatrach et les partenaires «ENI» et «Total Energies», à l'issue de cette rencontre. Cette démarche conduira à un développement énergétique plus important en Algérie, a poursuivi Vicki Hollub. Les démarches prises, récemment, par le ministère de l'Energie quant à la nouvelle loi sur les hydrocarbures étaient «très importantes», car permettant d'accélérer la cadence du développement en Algérie qui recèle des ressources énergétiques «énormes», a souligné la responsable américaine. Des déclarations annonciatrices d'un partenariat algéro-américain de premier plan sur fond de cette nouvelle donne géostratégique dont les signes sont parvenus du palais d'El Mouradia. Il doit s'inscrire dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, dépoussiérée et particulièrement attractive pour de potentiels investisseurs. Une nouvelle ère. Les Américains sont en première ligne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait déjà reçu le 30 juin dernier, la présidente-directrice générale de la compagnie américaine «Occidental Petroleum Corporation», Vicki Hollub. La responsable de la compagnie américaine, a été reçue ensuite par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. Les entretiens avaient porté sur l'examen de l'état des relations entre le Groupe Sonatrach et «Occidental Petroleum Corporation», ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans les domaines de la recherche et exploration des hydrocarbures, le développement des gisements, la production et le transport du gaz naturel et le GNL. Avant que ne soit annoncé l'énorme contrat pétro-gazier, de 4 milliards de dollars, par le président de la République. Le patron de Sonatrach assure qu'il ne sera pas le dernier. «Nous sommes engagés dans des négociations, sur plusieurs projets, avec des partenaires étrangers, qui devraient aboutir à la signature de trois à quatre nouveaux contrats d'ici la fin de l'année en cours», a révélé Toufik Hakkar en marge de la cérémonie de signature du contrat, portant sur le développement du périmètre contractuel de Berkine (Ouargla), avec l'américain «Occidental Petroleum», l'italien «Eni» et le français «Total Energies». Mohamed TOUATIMohamed TOUATI 00:00 | 21-07-2022