Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de son homologue tunisien 20 Juil 2022 À la une 21158 fois Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de son homologue tunisien Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mercredi, un appel téléphonique du président de la République tunisienne, M. Kaïs Saïed, qui lui a exprimé "ses vifs remerciements" et fait part de sa "haute considération" pour la "célérité avec laquelle l'Algérie a réagi en dépêchant des renforts" à son pays pour aider à circonscrire les feux de forêt, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son frère M. Kaïs Saïed, président de la République tunisienne, qui lui a exprimé ses vifs remerciements et fait part de sa haute considération pour la célérité avec laquelle l'Algérie a réagi en dépêchant des renforts à la Tunisie, pays frère, pour aider à circonscrire les feux de forêt, se félicitant de l'esprit de fraternité et de solidarité constante entre les deux peuples frères", précise le communiqué.