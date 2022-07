Concours du village le plus propre Ça démarre à Tizi Ouzou Les visites d'évaluation des villages participants à la 9ème édition du "concours Rabah Aissat" du village le plus propre, ont été entamées, mercredi par l'Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou, organisatrice de cette compétition, a annoncé cette institution élue.L'entame officielle de ces visites a été donnée par le président d'APW, Mohamed klaleche, lors d'une cérémonie organisée au salon d'honneur de l'assemblée, en présence des représentants des secteurs et des élus, membres de la commission d'évaluation, a précisé la cellule de communication de l'APW. 18:57 | 20-07-2022