Profanation de Dar El Finga à Annaba La justice s'emmêle Ahmed Chabi C'est ce qui ressort de la polémique qu'a suscité le projet de construction d'un immeuble de 3 étages en contrebas du « Bastion des suppliciés » (Dar El Finga) pour les annabis (voir notre édition du samedi 16 juillet). Beaucoup d'encre a, en effet, coulé pour dénoncer cette agression à un monument faisant partie du patrimoine national, depuis 1978. Le maire de la ville contacté affirme avoir exigé par trois fois l'arrêt des travaux, regrettant que la propriétaire des lieux a ignoré ces mises en demeure, s'acharnant à poursuivre le chantier, même durant les week ends. Ceci alors que deux plaintes urgentes ont été déposées par le premier responsable de la wilaya et par le président de l'APC d'Annaba. Cette atteinte audit monument historique a été dénoncée pour la première fois par l'association «Annaba Medina », suivie par « Patrimoine d'Annaba ». La Direction de la culture et des arts, dont la mission est veiller à la sauvegarde de ce site historique, affirme quant à elle, qu'elle a émis des réserves, exigeant notamment le respect de la mitoyenneté avec le bastion, qui allait être complètement camouflé à la vue par cette bâtisse en R+3. Le maire de la ville a, en outre déclaré que le permis de construire, qui est devenu caduc, a été délivré par l'APC sortante, sans tenir compte de la proximité de ce monument. Placé sur la muraille, qui ceinturait la ville d'Annaba, ce lieu lugubre qui a été bâti en 1850, soit depuis près d'un siècle, servait à l'exécution des condamnés à mort en les poussant du haut de la muraille, durant la période d'occupation turque puis durant la colonisation. La guillotine faisait son œuvre pour éliminer tous ceux qui osaient résister aux colonisateurs. Elle avait été utilisée par les autorités coloniales et servait à l'exécution de militants de la cause nationale et de tous ceux qui osaient résister aux occupants.