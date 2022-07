Tour de France: 10 000 litres d’eau sont-ils utilisés pour rafraîchir les routes avant le passage des coureurs? Tour de France: 10 000 litres d’eau sont-ils utilisés pour rafraîchir les routes avant le passage des coureurs? Elsa de La Roche Saint-André - Hier à 13:10 4 commentaires | 38 Partager Question posée par Yves le 18 juillet 2022. Alors que la France métropolitaine fait face à la canicule, à une sécheresse inédite, ainsi qu’à plusieurs incendies (dans les forêts de Gironde notamment, plus de 20 000 hectares sont partis en fumée), il a suffi d’une simple vidéo pour remettre de l’huile sur le feu des réseaux sociaux. Pendant quelques secondes, on y voit un camion-citerne déverser une rangée de filets d’eau sur une route goudronnée. En haut à droite des images, s’affiche le logo du Tour de France. «Résumé de la politique climatique mondiale», se désole un internaute sur Twitter. Les Français n'ont pas été les seuls à s'insurger. Nombreux sont ceux qui ont ainsi partagé le tweet d'un journaliste allemand, le premier – selon les occurrences consultées par CheckNews – à commenter la vidéo du camion-citerne, dans l'après-midi de vendredi. Et à déplorer que «cela résume assez bien la politique climatique mondiale». En parallèle, un chiffre a beaucoup circulé : celui de 10 000 litres d'eau, qui correspondrait au stock dont disposent les organisateurs du Tour pour rafraîchir la chaussée. Le chiffre a notamment été cité dans un article publié samedi après-midi sur le site de BFM TV-RMC. L'affaire a immédiatement fait réagir des responsables politiques, à commencer par David Belliard, adjoint à la mairie de Paris en charge des Transports. Qui écrit : «En pleine canicule, des milliers de litres d’eau vont donc être utilisés (gâchés en vrai) pour arroser la chaussée et rafraîchir le passage des coureurs». Enfin, certains ont rebondi sur la polémique en ironisant. Tandis que la flotte française d’avions bombardiers d’eau est mobilisée sur les différents feux, le site satirique l’Echo de la Boucle a ainsi tweeté : «Températures caniculaires sur le Tour de France 2022 : les canadairs réquisitionnés pour arroser abondamment les routes avant le passage des coureurs». «Une citerne du département» La Grande Boucle ferait-elle fi des restrictions en eau afin de pouvoir arroser les routes avant le passage des coureurs cyclistes ? La vidéo à l’origine de l’indignation collective, où l’on entend deux commentateurs débattre en langue allemande, peut être retrouvée en intégralité sur le site d’un média suisse germanophone. Média qui revient, dans un article publié samedi, sur le contexte dans lequel ces images ont été tournées. «Dès le vendredi, lors de l’étape vers Saint-Etienne, des scènes inhabituelles se déroulent avant le passage des professionnels. Sur le parcours, des camions de plusieurs tonnes passent devant les spectateurs. Les camions sont à chaque fois chargés de jusqu’à 10 000 litres d’eau, qui sont lentement arrosés sur l’asphalte sur de longs tronçons. La raison de ce convoi d’eau : les organisateurs, avec l’aide des pompiers locaux, font ainsi refroidir le revêtement routier», peut-on lire. Sauf que les camions en question n’ont rien à voir avec l’organisation de la Grande Boucle. Celui que l’on voit dans la vidéo «n’est pas du tout un véhicule accrédité du Tour de France, c’est une citerne du département qui était traversé par le Tour», replace Fabrice Tiano, l’interlocuteur de la presse au sein du département cyclisme d’Amaury Sport Organisation (organisateur du Tour de France). En effet, il est «habituel» que les départements, en charge de l’entretien des routes départementales, fassent en sorte de les «rafraîchir pour éviter le ressuage», autrement dit l’apparition en surface de plaques de bitume fondu. Pendant les périodes estivales, les départements utilisent ainsi différentes techniques destinées à retarder ou limiter les ressuages de façon durable. Quand les organisateurs du Tour, eux, cherchent simplement à «optimiser le lieu exact où le coureur va mettre ses boyaux, pour éviter qu’il ne tombe», complète André Bancala, le coordinateur général de l’Assemblée des Départements de France [ADF est partenaire du Tour depuis que la compétence «Routes» a été transférée aux départements, en 2004]. L’action des départements bénéficie donc aussi au Tour de France, puisqu’il «passe par des routes traitées», mais ces voies sont dans tous les cas traitées, «en dehors du passage du Tour», afin de protéger «les usagers du quotidien». Un stock de 2000 et non 10 000 litres Autre point discuté : l’existence d’un stock de 10 000 litres d’eau pour toute la durée de la course. Si autant de médias en font mention, c’est notamment parce que l’information apparaît dans une dépêche mise en ligne dimanche par l’Agence France Presse, dont les contenus sont largement repris dans la presse française. L’AFP y indique que les membres de l’organisation du Tour de France ont «arrosé les routes pour rafraîchir le bitume et éviter que le goudron fonde. Pour cela, un stock de 10 000 litres d’eau a été prévu sur le Tour, selon André Bancala». Le «Monsieur Route» du Tour a ensuite corrigé le chiffre : le stock, selon lui, ne s’élève pas à 10 000 litres, mais à 2 000. Puis détaille le dispositif utilisé dans le cadre du partenariat entre l’ADF et le Tour : «Un camion technique qu’on utilise depuis maintenant plus de dix ans», et qui circule du départ à l’arrivée de chaque étape. Positionné entre la caravane et la course, le véhicule a hérité, au fil des années, du surnom de «Gros Léon». A l’avant du camion, «un balai permet d’enlever tout ce qu’on peut trouver sur la route du Tour qui soit dangereux pour la course», ce qui représente «90 % des interventions». Par ailleurs, Gros Léon «dispose de deux cuves d’un mètre cube chacune, donc 2 000 litres au total», placées dans sa benne (comme on le devine sur la photo ci-dessous). Et non 10 000 litres, volume d’eau qui «serait impossible à transporter sur les routes étroites que l’on emprunte pour le Tour».