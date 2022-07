ANNABA Opération de libération des trottoirs et chaussées de l’anarchie Placeholder A. BOUACHA PUBLIÉ 21-07-2022, 11:00 L’occupation des trottoirs et même certaines chaussées de la ville de Annaba par des vendeurs anarchiques qui se sont multipliés ces derniers mois, a poussé les services de la commune de Annaba a intervenir. L’opération de délogement de ces vendeurs illégaux qui s’est déroulée en coordination avec les policiers de la neuvième Sûreté urbaine a permis de nettoyer l’ensemble des rues du centre-ville avec la saisie des marchandises exposées. Cette action a concerné les commerçants qui exposent, eux aussi, illégalement leurs marchandises sur les trottoirs en dehors de leurs commerces et s’approprient une partie de la chaussée en installant des barrières sans autorisation légale sur la voie publique qui ont été supprimées, dans le cadre de la lutte contre le commerce anarchique et la fin de l'exploitation de la voie publique. Cette intervention a longtemps été souhaitée par les citoyens, et cette propagation du phénomène a transformé le centre de la quatrième ville du pays en un dépotoir. En effet, ces vendeurs en quittant les lieux en fin de journée, laissent derrière eux une accumulation de saletés et des cartons vides, outre les odeurs nauséabondes dégagées par des déchets de légumes et de fruits en putréfaction et autres sachets notamment en cette période de canicule. Ils provoquent ainsi des embouteillages quotidiens, au détriment des propriétaires de véhicules. Certes, ils gagnent leur vie de la sorte, mais ça se répercute sur la qualité du cadre de vie, estiment des citoyens qui suggèrent, pour la suppression des marchés parallèles et du commerce chaotique, la création dans un cadre légal et organisé, de « marchés parisiens » au profit de ces vendeurs. Les mêmes citoyens soulignent que les responsables de la commune auront ainsi mis fin à un point noir et à une situation d’anarchie tout en permettant aux vendeurs une activité dans un cadre sain et gagner leur vie en préservant la propreté de la ville. A. Bouacha Placeholder A. BOUACHA PUBLIÉ 21-07-2022, 11:00