Éradication du marché informel à Annaba Un véritable casse-tête 27 Juil 2022 Annaba 365 fois Un véritable casse-tête Nejmedine Zéroug « L’opération d’éradication du marché informel menée, depuis quelques jours, par les services compétents a été accueillie favorablement par la population, mais celle-ci souhaite que la lutte s’inscrive dans la durée, afin de voir les rues, les trottoirs libérés une fois pour toutes », a déclaré un commerçant exerçant dans le centre-ville. Et de poursuivre : « Cette campagne nécessite de gros moyens humains et matériels pour pouvoir éradiquer ce phénomène. Les marchands ambulants squattant, de jour comme de nuit, certaines rues et chaussées, ont été délogés, manu militari, par les policiers, alors que d’autres continuent d’occuper la voie publique située dans le centre-ville ». Sur un autre volet, un psychologue qui a trouvé que cette opération allait régler sans aucun doute le problème de l’anarchie régnant au cœur de la ville, estime que les responsables doivent prendre en charge le problème de ces jeunes pour leur éviter de commettre l’irréparable. « Un jeune chômeur sans argent de poche sera contraint de voler ou d’agresser pour pouvoir subvenir à ses besoins. Les portes du banditisme lui seront ainsi ouvertes pour accomplir son forfait et assouvir ses désirs », a-t-il dit. Depuis quelques mois, les rues et artères de la ville des jujubes laissent à désirer du fait de la vente des fruits et légumes effectué au su et au vu de tout le monde par les vendeurs ambulants. Heureusement que les agents de l’ordre sont là sinon la situation serait pire. « Nous souhaitons que ces jeunes puissent vendre leurs marchandises au niveau des places publiques agréées par les services de la commune. Car ce n’est pas normal que des rues situées en plein centre-ville soient transformées en marché de fruits et légumes », nous a dit un groupe de citoyens qui estime