Course contre la montre par El-Houari Dilmi Un remaniement serait prévu prochainement aussi bien dans l'exécutif gouvernemental que local. Ce n'est pas un secret de dire que le président Tebboune n'est pas satisfait du travail de certains de ses ministres et le dit ouvertement. Au niveau local, tout ne fonctionne pas comme il le faudrait, laissant anticiper un mouvement dans le corps des walis de la République. Alors que les principaux indicateurs sur l'état de santé de l'économie algérienne sont plutôt encourageants, une véritable course contre la montre est entamée pour non seulement rattraper les retards accusés dans de nombreux domaines de la vie publique, mais aussi imprimer un rythme plus soutenu dans l'exécution de l'agenda des réformes. Pour des observateurs avertis du fonctionnement du «modèle politique» algérien, des signes sont perceptibles qu'un changement est en train de se décider. Pour l'Algérien de la rue, il est clair que les hommes en charge de la gestion de certains départements ministériels, et certaines collectivités locales, sont en déphasage total avec la réalité du terrain. Mais aussi par rapport aux orientations du président de la République. Comme reconnu par le chef de l'Etat himself, les instructions présidentielles ne sont pas toujours appliquées sur le terrain. Un gouvernement remanié dans son armature s'impose pour le premier responsable du pays comme une urgence absolue, pour apporter du sang neuf et insuffler un nouvel élan à la machine économique en pleine régénération et un front social à surveiller comme le lait sur le feu. L'Algérie nouvelle n'a pas le temps ou n'a plus le temps pour les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. L'incapacité de certains hauts commis de l'Etat à suivre le tempo imposé par le président de la République doit être absolument corrigée et au plus tôt. Les compétences n'ont jamais manqué dans ce pays, pour peu qu'elles soient considérées et surtout exploitées, à bon escient surtout.